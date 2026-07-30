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FILM FESTIVAL LOCARNO

Monica Bellucci, Olivia Wilde e Zoe Saldana, tutte le dive (e i divi) di Locarno79

Il Film Festival Locarno presenta il suo parterre, fra premiati e ospiti le stelle non mancano di certo.
Monica Bellucci, Olivia Wilde e Zoe Saldana, tutte le dive (e i divi) di Locarno79
Imago/Abacapress/Zuma
Fonte Film Festival Locarno
elaborata da Redazione
Monica Bellucci, Olivia Wilde e Zoe Saldana, tutte le dive (e i divi) di Locarno79
Il Film Festival Locarno presenta il suo parterre, fra premiati e ospiti le stelle non mancano di certo.

Una ricca schiera di talenti approderà sulle rive del Lago Maggiore in occasione della 79esima edizione del Locarno Film Festival.

I premiati di quest’anno – Isabella Rossellini (Excellence Award), Darren Aronofsky (Pardo d'Onore, presentato da Manor), Virginie Efira (Leopard Club Award), James Gray (Pardo alla Carriera, presentato da Ascona-Locarno Turismo), Asia Argento (Life Achievement Award), Rick Baker (Vision Award, presentato da Ticinomoda), e Sigurjón “Joni” Sighvatsson (Raimondo Rezzonico Award) – verranno celebrati sul palco della Piazza Grande e incontreranno i festivalieri in occasione delle conversazioni aperte al pubblico.

Anche l’attrice Premio Oscar Zoe Saldaña sarà al Festival lunedì 10 agosto, per una conversazione pubblica al Forum @Spazio Cinema durante la quale riceverà un Pardo speciale. Jean-Luc Bideau, protagonista di “Ah que le bonheur est proche !” nonché leggenda del cinema e del teatro svizzeri, sarà premiato invece nella serata dell’8 agosto in Piazza Grande. Mentre Claudio Simonetti, fondatore e tastierista dei Goblin, sarà omaggiato il 6 agosto, prima di una proiezione speciale di “Inferno in diretta” (1985), per il suo straordinario contributo alla musica da film.

La selezione di Locarno79 porterà inoltre a Locarno numerose attrici e numerosi attori, tra cui Olivia Wilde (“The Invite”), Monica Bellucci (“Ketticè”), Isabelle Huppert e Sandrine Kiberlain (“Ni vue, ni connue”), Claes Bang e Valerie Pachner (“Ich ist ein Anderer”), Caleb Landry Jones (“Down the Arm of God”), Valerio Mastandrea (“Armony”), Kingsley Ben-Adir e Rob Morgan (“Frank & Louis”), Emmanuelle Devos (“Demain je tombe amoureux”), Anders Danielsen Lie, Kathrine Thorborg Johansen e Simon Sears (“Brave New Love”), Kim Minhee (“Nun Dul Dega Eomne”), Ingrid Caven (“Seize moments de ma vie”), Theo Rossi (“Bruton”), Giulia Maenza (“Alberi erranti”), Alessandro Haber (“Cercatori d’angeli”), e Sara Serraiocco (“Il Cileno”).


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