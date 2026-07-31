«Opere fuori norma». Il maxi progetto da 70 appartamenti si scontra con 6 opposizioni

L'ingresso principale del complesso sarebbe raggiungibile direttamente solo tramite una scalinata, soluzione che secondo gli opponenti non sarebbe conforme ai principi della norma sull'accessibilità. Inoltre, il progetto altererebbe in modo significativo la morfologia della collina attraverso scavi profondi, muri di sostegno di grandi dimensioni e un impatto visivo giudicato incompatibile con il contesto circostante.

Viabilità e cantieri

Uno dei ricorrenti evidenzia pure come gli scavi previsti richiederanno oltre 7.500 trasporti di materiale lungo via Guidino, una strada ritenuta troppo stretta e tortuosa per sostenere un traffico pesante di tale intensità. Vengono inoltre giudicate insufficienti le analisi geologiche, acustiche e sulla viabilità presentate con la domanda di costruzione.