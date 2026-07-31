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Infortunio di canyoning a Cresciano, donna ferita

Intervento di polizia, soccorritori e Rega in tarda mattina
Infortunio di canyoning a Cresciano, donna ferita
Infortunio di canyoning a Cresciano, donna ferita
FVR / M. Franjo
di Cronaca Ticino
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Infortunio di canyoning a Cresciano, donna ferita
Intervento di polizia, soccorritori e Rega in tarda mattina

RIVIERA - Un infortunio di canyoning si è verificato intorno alle 11 a Cresciano, nel territorio comunale di Riviera.

Stando a nostre informazioni, raccolte direttamente sul posto, una donna è rimasta ferita mentre praticava l'attività sportiva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, la Polizia cantonale e un elicottero della Rega, che ha provveduto al recupero della donna infortunata tramite verricello e al successivo trasporto in ospedale.

Sempre in base alle informazioni raccolte, la donna non verserebbe in gravi condizioni.

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