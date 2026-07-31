Infortunio di canyoning a Cresciano, donna ferita

Stando a nostre informazioni, raccolte direttamente sul posto, una donna è rimasta ferita mentre praticava l'attività sportiva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, la Polizia cantonale e un elicottero della Rega, che ha provveduto al recupero della donna infortunata tramite verricello e al successivo trasporto in ospedale.

Sempre in base alle informazioni raccolte, la donna non verserebbe in gravi condizioni.