«Sfiorato il grottesco, si resta nel giro del circolo degli amici»

In queste ore, sulle pagine di Fanpage, è intervenuto anche Fulvio Collovati. «È stata una scelta dettata anche dalla profonda amicizia tra Malagò e Mancini - ha dichiarato l'ex Nazionale azzurro - Nel calcio succede anche questo. La Lega di Serie A voleva Conte, Maldini puntava su Pirlo. Alla fine si è sfiorato il grottesco: prima Guardiola, poi Ancelotti, poi altri nomi… Se Malagò voleva davvero Mancini, avrebbe potuto nominarlo subito. Non c'era bisogno di tutto questo. Abbiamo assistito alla classica sceneggiata all'italiana».