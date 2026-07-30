Terremoto nel calcio mondiale: l'UEFA minaccia il boicottaggio dei Mondiali

La posizione dell'ASF - «È stato impressionante vedere quanto unanimemente le federazioni europee abbiano respinto i progetti della FIFA, una volta che tutte le informazioni riguardanti la procedura e la portata di questo progetto sono state rese pubbliche», ha sottolineato il presidente Peter Knäbel. «Per noi è chiaro che la Coppa del Mondo non deve essere trattata come un prodotto di investimento. Lo sviluppo del calcio richiede senza dubbio mezzi finanziari. Tuttavia, la responsabilità, la trasparenza, i processi democratici e il controllo sono altrettanto importanti».