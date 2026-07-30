Frei-Keller: lo Short Track femminile resta svizzero

Le due rossocrociate hanno messo sotto pressione la fortissima svedese Jenny Rissveds con una morsa implacabile, relegandola al terzo posto finale. Il titolo è andato a Frei, apparsa la più esplosiva nel torrido pomeriggio odierno, capace di spodestare la compagna e campionessa del mondo in carica della specialità. A rendere il tutto ancora più speciale per il pubblico presente, le note dell’inno svizzero hanno risuonato per la seconda volta in poche ore nell’accogliente arena di Monteceneri.

La Svizzera, infatti, ha già conquistato ben 7 medaglie nelle prime cinque gare della manifestazione: due argenti nelle categorie Junior, un oro e due argenti tra gli Under 23, a cui si aggiunge ora questa ulteriore doppietta nello short track femminile.