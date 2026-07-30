Cerca e trova immobili
Segnalaci
MTB

Frei-Keller: lo Short Track femminile resta svizzero

Continua la pioggia di medaglie elvetiche al campionato europeo di MTB di Monteceneri.
Frei-Keller: lo Short Track femminile resta svizzero
Imago
Fonte RED
elaborata da Redazione
Frei-Keller: lo Short Track femminile resta svizzero
Continua la pioggia di medaglie elvetiche al campionato europeo di MTB di Monteceneri.
SPORT: Risultati e classifiche

MONTECENERI - Anche con l’entrata in scena dei grandi nomi, la Svizzera ha confermato il proprio ruolo di assoluta protagonista nella prima giornata degli Europei di MTB di Monteceneri, grazie alla straordinaria prestazione di Sina Frei e Alessandra Keller.

Le due rossocrociate hanno messo sotto pressione la fortissima svedese Jenny Rissveds con una morsa implacabile, relegandola al terzo posto finale. Il titolo è andato a Frei, apparsa la più esplosiva nel torrido pomeriggio odierno, capace di spodestare la compagna e campionessa del mondo in carica della specialità. A rendere il tutto ancora più speciale per il pubblico presente, le note dell’inno svizzero hanno risuonato per la seconda volta in poche ore nell’accogliente arena di Monteceneri.

La Svizzera, infatti, ha già conquistato ben 7 medaglie nelle prime cinque gare della manifestazione: due argenti nelle categorie Junior, un oro e due argenti tra gli Under 23, a cui si aggiunge ora questa ulteriore doppietta nello short track femminile.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
alessandra kellereuropeimontecenerimtbsina frei
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Zali lascerà il Governo
LIVE
CANTONE
1 gior
141
320

Zali lascerà il Governo

«Mai visto la Svizzera ridotta così»
LIVE
MESOLCINA
1 gior
28
92

«Mai visto la Svizzera ridotta così»

Zali, la Lega prende tempo
LIVE
CANTONE
1 gior
88
249

Zali, la Lega prende tempo

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»
LIVE
CANTONE
2 gior
52
85

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave
LIVE
LAVIZZARA
2 gior

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave

Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda
LIVE
LOCARNO
4 ore
32
74

Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland
LIVE
CANTONE/ITALIA
2 gior
8
55

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino
LIVE
CALCIO
1 gior
19
130

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino

Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne
LIVE
ITALIA
2 ore
46

Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service
LIVE
LOCARNO
6 ore
40
206

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita
LIVE
LAVIZZARA
2 gior

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita

La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»
LIVE
CANTONE
1 gior
43
120

La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto
LIVE
CANTONE
2 gior
53
175

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto

Fuori Zali, dentro Marchesi: «Accetto questo incarico»
LIVE
CANTONE
1 gior
145
278

Fuori Zali, dentro Marchesi: «Accetto questo incarico»

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione
LIVE
CALCIO
2 gior
145
191

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione

Guida sui cerchioni per chilometri
LIVE
TURGOVIA
2 gior
11
65

Guida sui cerchioni per chilometri

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»
LIVE
CANTONE
2 gior
13
87

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio
LIVE
BELLINZONA
1 gior
20

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio

Via Nassa, chiude anche Gucci: «Era una morte annunciata»
LIVE
LUGANO
8 ore
72
105

Via Nassa, chiude anche Gucci: «Era una morte annunciata»

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime
LIVE
CALCIO
2 gior
5
50

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe
LIVE
TRAFFICO
3 gior
81
120

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe

«Anche nel momento delle dimissioni Zali non ha capito la gravità della situazione»
LIVE
CANTONE
1 gior
28
113

«Anche nel momento delle dimissioni Zali non ha capito la gravità della situazione»

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»
LIVE
CANTONE
2 gior
45
153

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»

Consiglio di Stato: Carobbio subentra a Zali come presidente
LIVE
CANTONE
1 gior
49
103

Consiglio di Stato: Carobbio subentra a Zali come presidente

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave
LIVE
BELLINZONA
3 gior

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave

Annegamenti: «I mulinelli? Un falso mito. E non fate gli eroi, rischiate la vita»
LIVE
CANTONE
12 ore
1

Annegamenti: «I mulinelli? Un falso mito. E non fate gli eroi, rischiate la vita»

«Se Zali ci avesse risposto subito sugli audio, la dinamica sarebbe stata diversa»
LIVE
CANTONE
1 gior
40
117

«Se Zali ci avesse risposto subito sugli audio, la dinamica sarebbe stata diversa»

Infantino è nel caos, organizzata una riunione d'urgenza
LIVE
CALCIO
1 gior
8
53

Infantino è nel caos, organizzata una riunione d'urgenza

Da «uno scandalo di troppo» alla «crisi di governo»
LIVE
CANTONE
10 ore
58
54

Da «uno scandalo di troppo» alla «crisi di governo»

Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza
LIVE
SVIZZERA
23 ore
1

Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»
LIVE
CICLISMO
3 gior
73
29

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»

«Non è una questione privata»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
90

«Non è una questione privata»

Arriva la Guardia costiera, buttano in mare 500mila euro
LIVE
ITALIA
20 ore
1

Arriva la Guardia costiera, buttano in mare 500mila euro

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
26

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»

Single sì, ma a caro prezzo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
22
70

Single sì, ma a caro prezzo

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500
LIVE
NBA
2 gior
13

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500

«La mail all'EOC? Toni che non possono essere accettati»
LIVE
CANTONE
1 gior
29
117

«La mail all'EOC? Toni che non possono essere accettati»

«L'unica scelta possibile», «Un linciaggio», le dimissioni di Zali viste dai lettori di tio.ch
LIVE
CANTONE
1 gior
39
73

«L'unica scelta possibile», «Un linciaggio», le dimissioni di Zali viste dai lettori di tio.ch

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto
LIVE
BELLINZONA
2 gior
29
164

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo
LIVE
LOCARNO
2 gior
2
41

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
39

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere

Il coleottero giapponese arretra
LIVE
CANTONE
7 ore
13
44

Il coleottero giapponese arretra

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione
LIVE
CALCIO
2 gior
2
51

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione

L'assassino di prostitute dell'Argovia riceve un indennizzo di 175mila franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior

L'assassino di prostitute dell'Argovia riceve un indennizzo di 175mila franchi

Raduno non autorizzato di motociclisti: 10 denunce
LIVE
CANTONE
1 gior
32
72

Raduno non autorizzato di motociclisti: 10 denunce

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome
LIVE
CANTONE
3 gior
16
129

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome

La festa? È in Rotonda
LIVE
LOCARNO
1 gior
23

La festa? È in Rotonda

Caso-Embolo, la Fifa non ci sta: «Si è fatta giustizia»
LIVE
CALCIO
1 gior
14
45

Caso-Embolo, la Fifa non ci sta: «Si è fatta giustizia»

ULTIME NOTIZIE SPORT
Terremoto nel calcio mondiale: l'UEFA minaccia il boicottaggio dei Mondiali
LIVE
UEFA
21 min
4

Terremoto nel calcio mondiale: l'UEFA minaccia il boicottaggio dei Mondiali

Continua il dominio svizzero a Monteceneri
LIVE
MTB
2 ore
2

Continua il dominio svizzero a Monteceneri

Il viaggio del San Gallo verso Lisbona diventa un'Odissea
LIVE
EUROPA LEAGUE
2 ore
3

Il viaggio del San Gallo verso Lisbona diventa un'Odissea

Fulmine a ciel sereno ad Ambrì: la squadra femminile si ferma
LIVE
HCAP
2 ore
3
27

Fulmine a ciel sereno ad Ambrì: la squadra femminile si ferma

Bagno di folla a Chiasso per l'allenamento del Crystal Palace
LIVE
CHIASSO
6 ore
1
9

Bagno di folla a Chiasso per l'allenamento del Crystal Palace

Europei di MTB del Monteceneri: subito due medaglie
LIVE
MTB
6 ore
7

Europei di MTB del Monteceneri: subito due medaglie

Addio Cornaredo
LIVE
FOTOGALLERY
LUGANO
7 ore
19
52

Addio Cornaredo

Che fine ha fatto Banda?
LIVE
SERIE A
8 ore
7

Che fine ha fatto Banda?

Embolo-Atlanta: ci siamo
LIVE
NAZIONALE
12 ore
14
35

Embolo-Atlanta: ci siamo

Mondiale privatizzato, è rivolta contro la FIFA e Infantino
LIVE
FIFA
19 ore
13
46

Mondiale privatizzato, è rivolta contro la FIFA e Infantino