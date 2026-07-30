Il poker di Pavlidis annienta il San Gallo
Dal sogno dell’impresa all’incubo del Da Luz: i biancoverdi resistono solo un tempo e poi vengono travolti dalla furia del Benfica.
Nei preliminari di Conference League sorridono (e passano il turno) sia Sion che Vaduz.
Dal sogno dell’impresa all’incubo del Da Luz: i biancoverdi resistono solo un tempo e poi vengono travolti dalla furia del Benfica.
Nei preliminari di Conference League sorridono (e passano il turno) sia Sion che Vaduz.
|13
|Jakub Kaminski 76'
|1
|Anatoliy Trubin
|10
|Georgiy Sudakov
|27
|Rafael Alexandre Fernandes Ferreira Silva 76'
|18
|Leandro Barreiro 66'
|5
|Enzo Barrenechea
|4
|Antonio Silva
|14
|Vangelis Pavlidis 77'
|26
|Samuel Dahl
|6
|Alexander Bah 77'
|2
|Clement Lenglet
|73
|Miguel Figueiredo
|22
|Jhon Duran 77'
|72
|Anisio Cabral
|21
|Andreas Schjelderup 76'
|62
|Jose Neto
|24
|Samuel Soares
|20
|Richard Rios 66'
|16
|Manu Silva
|44
|Tomas Araujo
|17
|Amar Dedic 77'
|11
|Dodi Lukebakio 76'
|9
|Franjo Ivanovic
|Hugo Vandermersch
|28
|71' Aliou Balde
|14
|33' Tom Gaal
|26
|71' Lukas Goertler
|16
|Chima Okoroji
|36
|Jozo Stanic
|4
|57' Carlo Boukhalfa
|11
|Mihailo Pjanovic
|64
|Lukas Watkowiak
|25
|Lukas Daschner
|10
|57' Christian Witzig
|7
|Diego Besio
|31
|71' Enoch Owusu
|47
|57' Andrin Hunziker
|9
|Betim Fazliji
|23
|Bela Dumrath
|35
|71' Corsin Konietzke
|63
|Mostafa Heydari
|68
|33' Joel Ruiz
|74
|Yannick Bujard
|81
|57' Leon Frokaj
|20
LISBONA - Il San Gallo si presentava all'Estádio da Luz forte del prestigioso 2-1 conquistato all'andata, ma anche reduce da un viaggio tutt'altro che semplice verso Lisbona. Ma se la trasferta è stata un'odissea, il verdetto del campo si è rivelato un autentico incubo: il Benfica ha travolto gli uomini di Enrico Maassen con un pesantissimo 5-0, ribaltando senza appello il discorso qualificazione.
Eppure l'approccio dei biancoverdi - costretti a rinunciare all'infortunato Ati Zigi - era stato tutt'altro che negativo. Nei primi minuti il San Gallo ha retto con ordine all'assedio dei portoghesi, sospinti da quasi 60'000 spettatori, dando l'impressione di poter difendere il prezioso vantaggio.
L'illusione, però, dura appena undici minuti. Una clamorosa disattenzione di Okoroji spalanca un'autostrada a Rafa Silva, che serve su un piatto d'argento Pavlidis: il greco non sbaglia e supera un Watkowiak non impeccabile nell'occasione.
Il colpo non manda comunque al tappeto il San Gallo. Due minuti più tardi è Baldé a sfiorare il pareggio, ma Trubin risponde presente. Il Benfica continua a monopolizzare il possesso grazie alla superiore qualità tecnica, mentre gli svizzero-orientali si difendono con disciplina e provano a colpire in ripartenza. Al 40' arrivano davvero a un passo dall'impresa: ancora Baldé lascia partire un sinistro che supera Trubin ma si stampa sul palo. Dall'altra parte Rafa Silva continua a creare scompiglio senza però trovare il bersaglio. Si va così all'intervallo con il Benfica avanti di una sola rete.
La speranza dei sangallesi, però, si spegne rapidamente nella ripresa. Dopo un grande intervento di Watkowiak, al 56' il solito Pavlidis firma il 2-0, finalizzando una splendida azione corale dei lusitani.
È il momento che cambia definitivamente la partita. Due minuti più tardi Stanic, già ammonito, interrompe una ripartenza del Benfica con un fallo evidente: per l'arbitro non ci sono dubbi, secondo giallo ed espulsione. In inferiorità numerica il San Gallo crolla.
Il Benfica ne approfitta immediatamente. La tripletta di Pavlidis, inizialmente annullata per fuorigioco, viene convalidata dopo l'intervento del VAR: decisiva la deviazione di un difensore svizzero che rimette in gioco l'attaccante greco. Al 73' arriva anche il poker, ancora con Pavlidis, glaciale dal dischetto.
I biancoverdi ormai non ne hanno più, mentre il Benfica continua ad attaccare e solo alcuni interventi di Watkowiak evitano un passivo ancora più pesante. Il definitivo 5-0 arriva comunque all'82', quando il neoacquisto Lenglet, arrivato in prestito dall'Atlético Madrid, trova la via della rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
Dopo aver accarezzato il sogno all'andata, il San Gallo saluta così l'Europa nel modo più amaro, travolto dalla qualità e dalla forza di un Benfica che, davanti al proprio pubblico, ha fatto valere tutta la differenza di livello.
Le altre di Super League
Serata positiva per le altre rappresentanti della Super League. Dopo il 4-0 dell'andata, il Vaduz ha completato l'opera battendo 2-0 l'Atlètic Escaldes anche in Andorra grazie alle reti di Djokic e Simani.
Dominio assoluto anche del Sion, che dopo l'1-1 esterno ha travolto il BATE Borisov con un netto 4-0. In gol il solito Boteli, a segno per la terza partita consecutiva, oltre a Nivokazi, Baltazar e Berdayes. I vallesani hanno anche fallito un calcio di rigore con Kabacalman.
Tutte ancora in corsa
Nonostante le dolorose sconfitte di San Gallo e Thun e le conseguenti retrocessioni delle due squadre nelle coppe europee "inferiori", la Svizzera può ancora contare su tutte e quattro le sue squadre in Europa.
Il Thun ripartirà dal terzo turno preliminare di Europa League contro gli islandesi del Víkingur Reykjavík. Nel Q3 di Conference League, invece, il San Gallo affronterà i moldavi dello Sheriff Tiraspol, il Sion se la vedrà con gli armeni del FC Noah, mentre il Lugano sfiderà la vincente del confronto tra gli sloveni del Koper e i faroesi del Runavík, ancora impegnati ai supplementari al momento del fischio finale di Lisbona. Il Vaduz, infine, incrocerà i finlandesi dell'Inter Turku.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Strasbourg Alsace
|6
|16
|5
|1
|0
|11
|5
|6
|2
|Rakow Czestochowa
|6
|14
|4
|2
|0
|9
|2
|7
|3
|Aek Athens
|6
|13
|4
|1
|1
|14
|7
|7
|4
|Sparta Prague
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|5
|Rayo Vallecano
|6
|13
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|6
|Shakhtar Donetsk
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|7
|Fsv Mainz 05
|6
|13
|4
|1
|1
|7
|3
|4
|8
|AEK Larnaca
|6
|12
|3
|3
|0
|7
|1
|6
|9
|FC Lausanne-Sport
|6
|11
|3
|2
|1
|6
|3
|3
|10
|Crystal Palace
|6
|10
|3
|1
|2
|11
|6
|5
|11
|Lech Poznan
|6
|10
|3
|1
|2
|12
|8
|4
|12
|Samsunspor
|6
|10
|3
|1
|2
|10
|6
|4
|13
|Nk Cm Celje
|6
|10
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|14
|Az Alkmaar
|6
|10
|3
|1
|2
|7
|7
|0
|15
|Fiorentina
|6
|9
|3
|0
|3
|8
|5
|3
|16
|Hnk Rijeka
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|2
|3
|17
|Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|18
|AC Omonia Nicosia
|6
|8
|2
|2
|2
|5
|4
|1
|19
|FC Noah
|6
|8
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|20
|Drita
|6
|8
|2
|2
|2
|4
|8
|-4
|21
|KuPS
|6
|7
|1
|4
|1
|6
|5
|1
|22
|KF Shkendija
|6
|7
|2
|1
|3
|4
|5
|-1
|23
|Zrinjski Mostar
|6
|7
|2
|1
|3
|8
|10
|-2
|24
|Sigma Olomouc
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|25
|Cs Universitatea Craiova
|6
|7
|2
|1
|3
|6
|8
|-2
|26
|Lincoln Red Imps
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|15
|-8
|27
|Dynamo Kiev
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|9
|0
|28
|Legia Warszawa
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|8
|0
|29
|Slovan Bratislava
|6
|6
|2
|0
|4
|5
|9
|-4
|30
|Breidablik Kopavogur
|6
|5
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|31
|Shamrock Rovers
|6
|4
|1
|1
|4
|7
|13
|-6
|32
|BK Hacken
|6
|3
|0
|3
|3
|5
|8
|-3
|33
|Hamrun Spartans
|6
|3
|1
|0
|5
|4
|11
|-7
|34
|Shelbourne FC
|6
|2
|0
|2
|4
|0
|7
|-7
|35
|Aberdeen
|6
|2
|0
|2
|4
|3
|14
|-11
|36
|Rapid Wien
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|14
|-11