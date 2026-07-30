Il poker di Pavlidis annienta il San Gallo

Dominio assoluto anche del Sion, che dopo l'1-1 esterno ha travolto il BATE Borisov con un netto 4-0. In gol il solito Boteli, a segno per la terza partita consecutiva, oltre a Nivokazi, Baltazar e Berdayes. I vallesani hanno anche fallito un calcio di rigore con Kabacalman.



Tutte ancora in corsa

Nonostante le dolorose sconfitte di San Gallo e Thun e le conseguenti retrocessioni delle due squadre nelle coppe europee "inferiori", la Svizzera può ancora contare su tutte e quattro le sue squadre in Europa.



Il Thun ripartirà dal terzo turno preliminare di Europa League contro gli islandesi del Víkingur Reykjavík. Nel Q3 di Conference League, invece, il San Gallo affronterà i moldavi dello Sheriff Tiraspol, il Sion se la vedrà con gli armeni del FC Noah, mentre il Lugano sfiderà la vincente del confronto tra gli sloveni del Koper e i faroesi del Runavík, ancora impegnati ai supplementari al momento del fischio finale di Lisbona. Il Vaduz, infine, incrocerà i finlandesi dell'Inter Turku.