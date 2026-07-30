Sprunger e Berra, la notte dei re dell'hockey svizzero
Alla Swiss Ice Hockey Night la leggenda del Friborgo conquista lo Special Award e il premio del pubblico, mentre il portiere firma una doppietta con i riconoscimenti di MVP dei playoff e miglior portiere.
Alla Swiss Ice Hockey Night la leggenda del Friborgo conquista lo Special Award e il premio del pubblico, mentre il portiere firma una doppietta con i riconoscimenti di MVP dei playoff e miglior portiere.
INTERLAKEN - Le stelle dell'hockey svizzero hanno acceso la Swiss Ice Hockey Night 2026, il tradizionale gala organizzato dalla Swiss Ice Hockey Federation che, per la prima volta, ha fatto tappa al Congress Kursaal di Interlaken. Oltre 420 invitati, tra rappresentanti del mondo dello sport e della politica, hanno preso parte a una serata dedicata ai protagonisti della scorsa stagione.
Tra i grandi protagonisti della stagione spicca Matej Stransky, eletto MVP della regular season di National League. Il capitano del Davos ha dominato il campionato con 28 reti, 1,15 punti di media a partita e un impressionante +34 di plus-minus, chiudendo inoltre al secondo posto nella classifica degli assist con 25 passaggi decisivi.
La serata ha incoronato anche Reto Berra, autore di un'annata memorabile. Il portiere del Friborgo ha ricevuto sia il premio di MVP dei playoff sia quello di Goaltender of the Year, dopo aver trascinato i burgundi al titolo nazionale con oltre il 92% di parate e sei shutout. Una stagione impreziosita anche dalla quarta medaglia d'argento mondiale conquistata con la Svizzera, prima dell'addio alla Nazionale dopo 138 presenze.
✨ 𝐒𝐰𝐢𝐬𝐬 𝐈𝐜𝐞 𝐇𝐨𝐜𝐤𝐞𝐲 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟔 ✨— Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) July 30, 2026
Meistertitel mit Fribourg, über 92 Prozent Fangquote und sechs Shutouts : Reto Berra blickt auf eine herausragende Saison zurück. 💯
MVP Playoffs National League : Reto Berra revient sur une saison exceptionnelle. 🎩 pic.twitter.com/MNLMTQX6ys
Il riconoscimento di Youngster of the Year è invece andato al talento del Ginevra Simas Ignatavicius. Il 18enne lituano, ma con licenza svizzera, ha totalizzato 16 punti in 63 partite, convincendo anche gli osservatori NHL: i Florida Panthers lo hanno infatti scelto al secondo turno del Draft con la 40esima chiamata assoluta.
In campo femminile continua il dominio di Alina Müller, premiata per la sesta volta come Woman of the Year. Reduce dal bronzo olimpico conquistato con la Svizzera grazie al gol decisivo contro la Svezia, la fuoriclasse elvetica è stata inserita anche nell'All-Star Team del torneo e si prepara a una nuova avventura nella PWHL con Hamilton.
Il premio di MVP della PostFinance Women's League è invece andato a Lara Stalder, autentica trascinatrice dello Zugo femminile verso lo storico double campionato-Coppa grazie a una stagione da 24 gol e 38 assist in 33 partite.
Nelle categorie inferiori sono stati premiati Samuel Asselin, eletto MVP della Sky Swiss League dopo aver collezionato 86 punti in regular season e altri 24 nei playoff, decisivi per il titolo del Sierre, e Arnaud Schnegg, che ha conquistato per il terzo anno consecutivo il premio di MVP della MyHockey League grazie ai suoi 46 punti in 30 incontri con il Franches-Montagnes.
Spazio anche ai successi delle Nazionali. L'Hockey Award è stato assegnato alla selezione femminile per la storica medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi, mentre la Nazionale maschile è stata premiata per l'argento ottenuto ai Mondiali casalinghi, il quinto negli ultimi tredici anni e il terzo consecutivo, risultato che ha permesso alla Svizzera di issarsi in vetta al ranking mondiale davanti a Canada e Stati Uniti.
Il momento più emozionante della serata è stato però dedicato a Julien Sprunger. La leggenda del Friborgo ha ricevuto sia lo Special Award sia il premio di Most Popular Player. Un riconoscimento che celebra una carriera straordinaria: 1.186 partite, 414 gol e 414 assist con la maglia dei Dragoni, culminata con il primo storico titolo nazionale conquistato proprio nell'ultima stagione della sua carriera.
✨ 𝐒𝐰𝐢𝐬𝐬 𝐈𝐜𝐞 𝐇𝐨𝐜𝐤𝐞𝐲 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟔 ✨— Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) July 30, 2026
Julien Sprunger prägte den HC Fribourg-Gottéron & hinterliess auch in der Nationalmannschaft bleibende Spuren.🥇
Sprunger a marqué le HC Fribourg-Gottéron et laissé une empreinte durable avec l’équipe nationale suisse.🔥 pic.twitter.com/MHyyYlADKU