Sprunger e Berra, la notte dei re dell'hockey svizzero

La serata ha incoronato anche Reto Berra, autore di un'annata memorabile. Il portiere del Friborgo ha ricevuto sia il premio di MVP dei playoff sia quello di Goaltender of the Year, dopo aver trascinato i burgundi al titolo nazionale con oltre il 92% di parate e sei shutout. Una stagione impreziosita anche dalla quarta medaglia d'argento mondiale conquistata con la Svizzera, prima dell'addio alla Nazionale dopo 138 presenze.