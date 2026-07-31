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Lugano, eccoti il Runavik

La squadra delle Isole Faroe ha compiuto un'incredibile rimonta sul campo del Koper, andando infine a imporsi dopo i calci di rigore.
Lugano, eccoti il Runavik
Ti-Press
di Adriano De NeriGiornalista
Lugano, eccoti il Runavik
La squadra delle Isole Faroe ha compiuto un'incredibile rimonta sul campo del Koper, andando infine a imporsi dopo i calci di rigore.
Conference League30.07.2026
Koper
4 - 7
Nsi Runavik
CALCIO: Risultati e classifiche

CAPODISTRIA - Il Lugano conosce il nome del proprio avversario nel terzo turno preliminare di Conference League: sarà il Runavik, formazione delle Isole Faroe capace di firmare una clamorosa impresa eliminando gli sloveni del Koper al termine di una sfida folle, decisa ai calci di rigore.

Allo stadio Bonifika di Capodistria sembrava tutto apparecchiato per la qualificazione dei padroni di casa, forti del 2-0 ottenuto all'andata nelle Isole Faroe. Eppure, già al 25', il Koper spreca il rigore che avrebbe potuto chiudere definitivamente i conti con Rimac, e da quel momento la partita cambia volto.

Il Runavik prende coraggio e al 35' riapre i giochi con Nolsoe. I padroni di casa accusano il colpo e perdono lucidità, come dimostrano i cinque cartellini gialli rimediati nei tempi regolamentari. Al 70' arriva anche lo 0-2 firmato dal danese Lindh, un gol che ristabilisce la parità nel doppio confronto e trascina la sfida ai supplementari.

L'extra-time regala altri colpi di scena. Questa volta sono i faroesi a innervosirsi, incassando ben cinque ammonizioni nel giro di sette minuti. Al 102', però, il Koper sembra riprendersi la qualificazione grazie al rigore trasformato da Ndiaye per l'1-2.

Quando tutto sembra ormai deciso, arriva l'episodio che riscrive la storia della serata. Al 120'+2', con gli sloveni già con un piede al turno successivo, Przybylski firma l'incredibile 1-3, trascinando il confronto ai calci di rigore.

Dal dischetto il Koper crolla definitivamente. Il primo a sbagliare è addirittura il suo uomo più esperto, il 38enne ex Atalanta Josip Iličić. Ma il suo non sarà l'unico errore: per i padroni di casa falliscono anche Roncal e Damjanovic. A fare festa è così la squadra delle Isole Faroe, che con un'incredibile rimonta conquista il diritto di affrontare il Lugano.

Giovedì 6 agosto il Lugano ospiterà dunque all'AIL Arena, un po' a sorpresa, il Runavik, prima di volare una settimana più tardi nelle Isole Faroe per il ritorno. Sulla carta i bianconeri sono favoriti, ma la straordinaria rimonta di Capodistria dimostra che il Runavik è una squadra da non sottovalutare. Dopo la passeggiata in salute contro il Dukagjini, per gli uomini di Croci-Torti il livello di difficoltà è destinato ad alzarsi. Il Lugano, insomma, è avvisato...

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CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Strasbourg Alsace6165101156
2Rakow Czestochowa614420927
3Aek Athens6134111477
4Sparta Prague6134111037
5Rayo Vallecano6134111376
6Shakhtar Donetsk6134111055
7Fsv Mainz 05613411734
8AEK Larnaca612330716
9FC Lausanne-Sport611321633
10Crystal Palace6103121165
11Lech Poznan6103121284
12Samsunspor6103121064
13Nk Cm Celje610312871
14Az Alkmaar610312770
15Fiorentina69303853
16Hnk Rijeka69231523
17Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge69231541
18AC Omonia Nicosia68222541
19FC Noah6822267-1
20Drita6822248-4
21KuPS67141651
22KF Shkendija6721345-1
23Zrinjski Mostar67213810-2
24Sigma Olomouc6721379-2
25Cs Universitatea Craiova6721368-2
26Lincoln Red Imps67213715-8
27Dynamo Kiev66204990
28Legia Warszawa66204880
29Slovan Bratislava6620459-4
30Breidablik Kopavogur65123611-5
31Shamrock Rovers64114713-6
32BK Hacken6303358-3
33Hamrun Spartans63105411-7
34Shelbourne FC6202407-7
35Aberdeen62024314-11
36Rapid Wien61015314-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
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