Lugano, eccoti il Runavik
La squadra delle Isole Faroe ha compiuto un'incredibile rimonta sul campo del Koper, andando infine a imporsi dopo i calci di rigore.
CAPODISTRIA - Il Lugano conosce il nome del proprio avversario nel terzo turno preliminare di Conference League: sarà il Runavik, formazione delle Isole Faroe capace di firmare una clamorosa impresa eliminando gli sloveni del Koper al termine di una sfida folle, decisa ai calci di rigore.
Allo stadio Bonifika di Capodistria sembrava tutto apparecchiato per la qualificazione dei padroni di casa, forti del 2-0 ottenuto all'andata nelle Isole Faroe. Eppure, già al 25', il Koper spreca il rigore che avrebbe potuto chiudere definitivamente i conti con Rimac, e da quel momento la partita cambia volto.
Il Runavik prende coraggio e al 35' riapre i giochi con Nolsoe. I padroni di casa accusano il colpo e perdono lucidità, come dimostrano i cinque cartellini gialli rimediati nei tempi regolamentari. Al 70' arriva anche lo 0-2 firmato dal danese Lindh, un gol che ristabilisce la parità nel doppio confronto e trascina la sfida ai supplementari.
L'extra-time regala altri colpi di scena. Questa volta sono i faroesi a innervosirsi, incassando ben cinque ammonizioni nel giro di sette minuti. Al 102', però, il Koper sembra riprendersi la qualificazione grazie al rigore trasformato da Ndiaye per l'1-2.
Quando tutto sembra ormai deciso, arriva l'episodio che riscrive la storia della serata. Al 120'+2', con gli sloveni già con un piede al turno successivo, Przybylski firma l'incredibile 1-3, trascinando il confronto ai calci di rigore.
Dal dischetto il Koper crolla definitivamente. Il primo a sbagliare è addirittura il suo uomo più esperto, il 38enne ex Atalanta Josip Iličić. Ma il suo non sarà l'unico errore: per i padroni di casa falliscono anche Roncal e Damjanovic. A fare festa è così la squadra delle Isole Faroe, che con un'incredibile rimonta conquista il diritto di affrontare il Lugano.
Giovedì 6 agosto il Lugano ospiterà dunque all'AIL Arena, un po' a sorpresa, il Runavik, prima di volare una settimana più tardi nelle Isole Faroe per il ritorno. Sulla carta i bianconeri sono favoriti, ma la straordinaria rimonta di Capodistria dimostra che il Runavik è una squadra da non sottovalutare. Dopo la passeggiata in salute contro il Dukagjini, per gli uomini di Croci-Torti il livello di difficoltà è destinato ad alzarsi. Il Lugano, insomma, è avvisato...
Q3 UEFA CONFERENCE LEAGUE— FC Lugano (@FCLugano1908) July 30, 2026
Il FC Lugano affronterà il NSÍ Runavík (Isole Faroe) nel prossimo turno di qualificazione di Conference League 🇫🇴
🏠 Andata: giovedì 6 agosto | AIL Arena
✈️ Ritorno: giovedì 13 agosto | Stadio Runavík (Runavík, Isole Faroe)
Date soggette a conferma…
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Strasbourg Alsace
|6
|16
|5
|1
|0
|11
|5
|6
|2
|Rakow Czestochowa
|6
|14
|4
|2
|0
|9
|2
|7
|3
|Aek Athens
|6
|13
|4
|1
|1
|14
|7
|7
|4
|Sparta Prague
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|5
|Rayo Vallecano
|6
|13
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|6
|Shakhtar Donetsk
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|7
|Fsv Mainz 05
|6
|13
|4
|1
|1
|7
|3
|4
|8
|AEK Larnaca
|6
|12
|3
|3
|0
|7
|1
|6
|9
|FC Lausanne-Sport
|6
|11
|3
|2
|1
|6
|3
|3
|10
|Crystal Palace
|6
|10
|3
|1
|2
|11
|6
|5
|11
|Lech Poznan
|6
|10
|3
|1
|2
|12
|8
|4
|12
|Samsunspor
|6
|10
|3
|1
|2
|10
|6
|4
|13
|Nk Cm Celje
|6
|10
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|14
|Az Alkmaar
|6
|10
|3
|1
|2
|7
|7
|0
|15
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|6
|9
|3
|0
|3
|8
|5
|3
|16
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|6
|9
|2
|3
|1
|5
|2
|3
|17
|Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|18
|AC Omonia Nicosia
|6
|8
|2
|2
|2
|5
|4
|1
|19
|FC Noah
|6
|8
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|20
|Drita
|6
|8
|2
|2
|2
|4
|8
|-4
|21
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|6
|7
|1
|4
|1
|6
|5
|1
|22
|KF Shkendija
|6
|7
|2
|1
|3
|4
|5
|-1
|23
|Zrinjski Mostar
|6
|7
|2
|1
|3
|8
|10
|-2
|24
|Sigma Olomouc
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|25
|Cs Universitatea Craiova
|6
|7
|2
|1
|3
|6
|8
|-2
|26
|Lincoln Red Imps
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|15
|-8
|27
|Dynamo Kiev
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|9
|0
|28
|Legia Warszawa
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|8
|0
|29
|Slovan Bratislava
|6
|6
|2
|0
|4
|5
|9
|-4
|30
|Breidablik Kopavogur
|6
|5
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|31
|Shamrock Rovers
|6
|4
|1
|1
|4
|7
|13
|-6
|32
|BK Hacken
|6
|3
|0
|3
|3
|5
|8
|-3
|33
|Hamrun Spartans
|6
|3
|1
|0
|5
|4
|11
|-7
|34
|Shelbourne FC
|6
|2
|0
|2
|4
|0
|7
|-7
|35
|Aberdeen
|6
|2
|0
|2
|4
|3
|14
|-11
|36
|Rapid Wien
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|14
|-11