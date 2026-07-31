Lugano, eccoti il Runavik

Dal dischetto il Koper crolla definitivamente. Il primo a sbagliare è addirittura il suo uomo più esperto, il 38enne ex Atalanta Josip Iličić. Ma il suo non sarà l'unico errore: per i padroni di casa falliscono anche Roncal e Damjanovic. A fare festa è così la squadra delle Isole Faroe, che con un'incredibile rimonta conquista il diritto di affrontare il Lugano.