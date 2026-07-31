Dal film al riscatto sociale: quando il cinema fa diplomazia

Ambientato in un carcere degli Stati Uniti, Frank & Louis racconta la storia di un detenuto condannato all’ergastolo che intraprende un inatteso percorso di riscatto prendendosi cura di anziani compagni di prigionia affetti da Alzheimer e demenza. Il film affronta temi di forte attualità, tra cui i diritti umani, la dignità delle persone detenute e il valore della cura, offrendo lo spunto per una riflessione sul rapporto tra arte, società e politica.

A partire dall’opera, il dibattito analizzerà il ruolo della diplomazia culturale come strumento di soft power e il contributo del cinema nel portare questioni complesse all’attenzione dell’opinione pubblica e dei decisori politici. Tra i temi al centro dell’incontro anche il rapporto tra arte e democrazia, la libertà artistica e il valore della cultura come ponte tra società e Stati.