Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre
Il picco della canicola è stato raggiunto, ma nei prossimi giorni la morsa sarà ancora forte
LOCARNO - L’estate 2026 si sta confermando tra le più calde degli ultimi decenni, paragonabile a quella del 2003 che ha lasciato un vivido ricordo in chi l'ha vissuta. La più recente delle quattro ondate di caldo di questa stagione, quella iniziata il 29 luglio, ha raggiunto il picco nella giornata di giovedì 30 luglio e proseguirà nei prossimi giorni.
Temperature record
Valori molto elevati sono stati registrati in tutta la Svizzera. A Basilea/Binningen sono stati toccati 39,7°C (dato preliminare, probabilmente record assoluto di ogni epoca). Al sud delle Alpi, Biasca ha raggiunto 39,2°C (record dal 2018), Cevio 36,8°C, con punte diffuse tra 35 e 36 gradi. Temperature elevate anche in montagna: 32,9°C a Piotta e 35,3°C a Comprovasco. E le temperature notturne? Non offrono alcuna tregua dalle sferzate della canicola: «La notte scorsa è stata fra le tre più calde mai registrate», scrive MeteoSvizzera questa mattina. «Insomma, la situazione è seria! Informatevi e proteggetevi!».
Siccità e previsioni
Una pessima notizia anche sul fronte della siccità: l’allerta di livello 4, già attiva al Nord, è stata estesa anche al versante sudalpino. Tra aprile e giugno le precipitazioni si sono fermate al 56% della media 1991–2020, uno dei valori più bassi dal 1901. Le previsioni indicano possibili piogge leggermente sopra la media tra il 3 e il 9 agosto lungo l’arco alpino, ma senza segnali di precipitazioni diffuse e durature; le anomalie restano negative e l’evoluzione resta incerta.
Rischio incendi
La persistente siccità ha aumentato il pericolo di incendi boschivi. In diversi cantoni è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto. Le amministrazioni cantonali e comunali hanno raccomandato la massima prudenza in vista del festeggiamento della Festa nazionale di domani, proibendo - salvo casi speciali - gli spettacoli pirotecnici. Si cerca di prevenire le situazioni drammatiche che si stanno verificando in Francia, Spagna e Grecia, con roghi estesi che hanno distrutto migliaia di ettari di vegetazione, provocato danni per cifre enormi e causato anche diversi morti.
Oggi temporali
La giornata di venerdì sarà contraddistinta, specie tra la tarda mattinata e il pomeriggio, da un aumento della nuvolosità e da rovesci e temporali, localmente forti. Il timore, come già avvenuto più volte nel corso di questa stagione rovente, è quello di grandinate anche intense. Forti raffiche di vento sono possibili in prossimità dei temporali. Il primo fine settimana di agosto sarà caratterizzato dalla persistenza del caldo, con massimo generalmente intorno a 33/34 gradi e temporali sparsi, soprattutto nelle Alpi.
Record battuto a Lugano
In precedenza c'è stato spazio anche per un nuovo record: alle 13.10 a Lugano è stata registrata la temperatura di 32,8 gradi, la più alta mai raggiunta in un 31 luglio, spiega sempre MeteoSvizzera. Il precedente primato, di 32,6 gradi, risaliva addirittura al 1945.