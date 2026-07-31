Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre

Siccità e previsioni

Una pessima notizia anche sul fronte della siccità: l’allerta di livello 4, già attiva al Nord, è stata estesa anche al versante sudalpino. Tra aprile e giugno le precipitazioni si sono fermate al 56% della media 1991–2020, uno dei valori più bassi dal 1901. Le previsioni indicano possibili piogge leggermente sopra la media tra il 3 e il 9 agosto lungo l’arco alpino, ma senza segnali di precipitazioni diffuse e durature; le anomalie restano negative e l’evoluzione resta incerta.

Rischio incendi

La persistente siccità ha aumentato il pericolo di incendi boschivi. In diversi cantoni è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto. Le amministrazioni cantonali e comunali hanno raccomandato la massima prudenza in vista del festeggiamento della Festa nazionale di domani, proibendo - salvo casi speciali - gli spettacoli pirotecnici. Si cerca di prevenire le situazioni drammatiche che si stanno verificando in Francia, Spagna e Grecia, con roghi estesi che hanno distrutto migliaia di ettari di vegetazione, provocato danni per cifre enormi e causato anche diversi morti.