Il 16 agosto si attraversa il lago a nuoto. Anche i bambini

LUGANO - Domenica 16 agosto 2026 torna la Traversata del Lago di Lugano, uno degli appuntamenti sportivi più amati dell’estate ticinese, giunto alla sua 94ª edizione.

Fino a 800 nuotatori partiranno da Caprino per raggiungere il Lido di Lugano, affrontando 2’500 metri nelle acque del Ceresio. Una sfida popolare aperta a tutti gli appassionati del nuoto in acque libere: dagli atleti più allenati a chi desidera semplicemente togliersi la soddisfazione di poter dire «io il lago l’ho attraversato davvero».

Le iscrizioni sono aperte sul sito traversatalagolugano.ch fino al 14 agosto, oppure fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.



Tra le novità dell’edizione 2026 c’è la Mini Traversata, dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni accompagnati da un adulto. Il percorso sarà di circa 200-300 metri, con ritrovo al Lido tra le 10.30 e le 11.00 e partenza fissata alle 11.30. I posti disponibili saranno 40.



Per la prima volta, inoltre, la manifestazione potrà essere seguita anche in diretta streaming su YouTube, offrendo un’alternativa a chi vuole assistere a partenze, bracciate e arrivi senza entrare in acqua.