Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

Il 16 agosto si attraversa il lago a nuoto. Anche i bambini

Tradizionale appuntamento con la Traversata del lago di Lugano. Quest'anno spunta anche una novità.
Il 16 agosto si attraversa il lago a nuoto. Anche i bambini
Tipress
di Redazione
Il 16 agosto si attraversa il lago a nuoto. Anche i bambini
Tradizionale appuntamento con la Traversata del lago di Lugano. Quest'anno spunta anche una novità.

LUGANO - Domenica 16 agosto 2026 torna la Traversata del Lago di Lugano, uno degli appuntamenti sportivi più amati dell’estate ticinese, giunto alla sua 94ª edizione.
Fino a 800 nuotatori partiranno da Caprino per raggiungere il Lido di Lugano, affrontando 2’500 metri nelle acque del Ceresio. Una sfida popolare aperta a tutti gli appassionati del nuoto in acque libere: dagli atleti più allenati a chi desidera semplicemente togliersi la soddisfazione di poter dire «io il lago l’ho attraversato davvero».
Le iscrizioni sono aperte sul sito traversatalagolugano.ch fino al 14 agosto, oppure fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è la Mini Traversata, dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni accompagnati da un adulto. Il percorso sarà di circa 200-300 metri, con ritrovo al Lido tra le 10.30 e le 11.00 e partenza fissata alle 11.30. I posti disponibili saranno 40.

Per la prima volta, inoltre, la manifestazione potrà essere seguita anche in diretta streaming su YouTube, offrendo un’alternativa a chi vuole assistere a partenze, bracciate e arrivi senza entrare in acqua.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
agostobambinilagoluganonuoto
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Zali lascerà il Governo
LIVE
CANTONE
2 gior
144
325

Zali lascerà il Governo

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service
LIVE
LOCARNO
1 gior
56
293

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service

Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda
LIVE
LOCARNO
23 ore
37
120

Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda

«Mai visto la Svizzera ridotta così»
LIVE
MESOLCINA
2 gior
28
89

«Mai visto la Svizzera ridotta così»

Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne
LIVE
ITALIA
21 ore

Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne

Zali, la Lega prende tempo
LIVE
CANTONE
2 gior
88
247

Zali, la Lega prende tempo

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave
LIVE
LAVIZZARA
2 gior

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland
LIVE
CANTONE/ITALIA
2 gior
8
54

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland

Tragedia a Claro: 52enne muore facendo canyoning
LIVE
BELLINZONA
18 ore

Tragedia a Claro: 52enne muore facendo canyoning

È morto Franco Baresi
LIVE
ITALIA
6 ore

È morto Franco Baresi

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino
LIVE
CALCIO
2 gior
19
126

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita
LIVE
LAVIZZARA
3 gior

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita

La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»
LIVE
CANTONE
2 gior
43
117

La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»

Fuori Zali, dentro Marchesi: «Accetto questo incarico»
LIVE
CANTONE
1 gior
145
272

Fuori Zali, dentro Marchesi: «Accetto questo incarico»

Guida sui cerchioni per chilometri
LIVE
TURGOVIA
3 gior
11
66

Guida sui cerchioni per chilometri

Via Nassa, chiude anche Gucci: «Era una morte annunciata»
LIVE
LUGANO
1 gior
87
105

Via Nassa, chiude anche Gucci: «Era una morte annunciata»

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio
LIVE
BELLINZONA
2 gior
20

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio

«Anche nel momento delle dimissioni Zali non ha capito la gravità della situazione»
LIVE
CANTONE
2 gior
29
106

«Anche nel momento delle dimissioni Zali non ha capito la gravità della situazione»

Dalla maternità a 15 anni alla vita nella "riserva indiana"
LIVE
CANTONE
7 ore
4
45

Dalla maternità a 15 anni alla vita nella "riserva indiana"

Ecco cosa faceva Travis Scott a Bellinzona
LIVE
BELLINZONA
20 ore
9
29

Ecco cosa faceva Travis Scott a Bellinzona

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»
LIVE
CANTONE
3 gior
13
86

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»

Consiglio di Stato: Carobbio subentra a Zali come presidente
LIVE
CANTONE
2 gior
49
100

Consiglio di Stato: Carobbio subentra a Zali come presidente

Annegamenti: «I mulinelli? Un falso mito. E non fate gli eroi, rischiate la vita»
LIVE
CANTONE
1 gior
1

Annegamenti: «I mulinelli? Un falso mito. E non fate gli eroi, rischiate la vita»

Infantino è nel caos, organizzata una riunione d'urgenza
LIVE
CALCIO
1 gior
8
52

Infantino è nel caos, organizzata una riunione d'urgenza

«Se Zali ci avesse risposto subito sugli audio, la dinamica sarebbe stata diversa»
LIVE
CANTONE
1 gior
40
113

«Se Zali ci avesse risposto subito sugli audio, la dinamica sarebbe stata diversa»

Da «uno scandalo di troppo» alla «crisi di governo»
LIVE
CANTONE
1 gior
58
51

Da «uno scandalo di troppo» alla «crisi di governo»

Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica
LIVE
BELLINZONA
19 ore

Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica

Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1

Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza

Addio Cornaredo
LIVE
FOTOGALLERY
LUGANO
1 gior
22
54

Addio Cornaredo

Arriva la Guardia costiera, buttano in mare 500mila euro
LIVE
ITALIA
1 gior
1

Arriva la Guardia costiera, buttano in mare 500mila euro

«Non è una questione privata»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
122

«Non è una questione privata»

Il coleottero giapponese arretra
LIVE
CANTONE
1 gior
13
41

Il coleottero giapponese arretra

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
26

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»

Single sì, ma a caro prezzo
LIVE
SVIZZERA
3 gior
22
68

Single sì, ma a caro prezzo

«La mail all'EOC? Toni che non possono essere accettati»
LIVE
CANTONE
1 gior
29
114

«La mail all'EOC? Toni che non possono essere accettati»

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»
LIVE
CANTONE
3 gior
67
84

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»

«L'unica scelta possibile», «Un linciaggio», le dimissioni di Zali viste dai lettori di tio.ch
LIVE
CANTONE
2 gior
46
67

«L'unica scelta possibile», «Un linciaggio», le dimissioni di Zali viste dai lettori di tio.ch

Embolo-Atlanta: ci siamo
LIVE
NAZIONALE
1 gior
15
36

Embolo-Atlanta: ci siamo

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto
LIVE
BELLINZONA
2 gior
29
159

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto

L'assassino di prostitute dell'Argovia riceve un indennizzo di 175mila franchi
LIVE
SVIZZERA
2 gior

L'assassino di prostitute dell'Argovia riceve un indennizzo di 175mila franchi

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo
LIVE
LOCARNO
3 gior
2
38

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo

Raduno non autorizzato di motociclisti: 10 denunce
LIVE
CANTONE
2 gior
32
70

Raduno non autorizzato di motociclisti: 10 denunce

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione
LIVE
CALCIO
3 gior
145
184

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione

Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa
LIVE
LAMONE
1 gior
4
106

Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa

Monica Bellucci, Olivia Wilde e Zoe Saldana, tutte le dive (e i divi) di Locarno79
LIVE
FILM FESTIVAL LOCARNO
1 gior
1
22

Monica Bellucci, Olivia Wilde e Zoe Saldana, tutte le dive (e i divi) di Locarno79

Tragedia nella notte: auto giù dal pendio per 100 metri, morti due giovanissimi
LIVE
SAN GALLO
1 gior

Tragedia nella notte: auto giù dal pendio per 100 metri, morti due giovanissimi

La festa? È in Rotonda
LIVE
LOCARNO
2 gior
21

La festa? È in Rotonda

Caso-Embolo, la Fifa non ci sta: «Si è fatta giustizia»
LIVE
CALCIO
2 gior
14
43

Caso-Embolo, la Fifa non ci sta: «Si è fatta giustizia»

De Rosa ammette: «Avrei dovuto dare più peso a quei toni»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
96

De Rosa ammette: «Avrei dovuto dare più peso a quei toni»

ULTIME NOTIZIE TICINO
Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre
LIVE
CANTONE
33 min
1

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre

Infortunio di canyoning a Cresciano, donna ferita
LIVE
RIVIERA
2 ore

Infortunio di canyoning a Cresciano, donna ferita

Dal film al riscatto sociale: quando il cinema fa diplomazia
LIVE
LOCARNO
2 ore

Dal film al riscatto sociale: quando il cinema fa diplomazia

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»
LIVE
MENDRISIO
3 ore
101
254

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»

«Non è un verdetto sulla piazza luganese»
LIVE
LUGANO
3 ore
13
22

«Non è un verdetto sulla piazza luganese»

Il calendario ci rema contro: quante feste nel weekend!
LIVE
CANTONE
4 ore
5
36

Il calendario ci rema contro: quante feste nel weekend!

Il primo agosto di Locarno si festeggia in Città Vecchia
LIVE
LOCARNO
5 ore
5

Il primo agosto di Locarno si festeggia in Città Vecchia

Medacta ancora in crescita, aumentano i ricavi nei primi sei mesi
LIVE
CASTEL SAN PIETRO
5 ore
11

Medacta ancora in crescita, aumentano i ricavi nei primi sei mesi

Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»
LIVE
CANTONE
5 ore
25
63

Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»

Al Lido Patriziale i fuochi d'artificio ci saranno
LIVE
ASCONA
6 ore
6
42

Al Lido Patriziale i fuochi d'artificio ci saranno