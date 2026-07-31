Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone

Sul posto sono intervenuti i pompieri, che hanno impiegato parecchio tempo per estrarre il corpo del conducente dalle lamiere. Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118, arrivato sia in ambulanza sia con l’elisoccorso decollato da Como.

Il pilota stava lavorando per una società di produzione milanese, che aveva in programma ulteriori riprese nel tardo pomeriggio al lido di Carciano. Il tratto di strada era stato chiuso proprio per consentire le riprese e i movimenti della Porsche sarebbero stati registrati dalle telecamere utilizzate per il video.