Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone
Il pilota tedesco, residente in Svizzera, è uscito di strada quasi all'altezza del piazzale adibito a parcheggio
Il pilota tedesco, residente in Svizzera, è uscito di strada quasi all'altezza del piazzale adibito a parcheggio
STRESA - È morto mentre lavorava alla realizzazione di un video pubblicitario. La vittima del tragico incidente avvenuto giovedì mattina sulle pendici del Mottarone è un pilota tedesco di 37 anni, residente in Svizzera. A ricostruire l'accaduto nei dettagli è il quotidiano La Stampa.
L’incidente è avvenuto intorno alle 11 lungo la strada provinciale che scende dalla vetta del monte piemontese, nel tratto condiviso tra le province del Verbano-Cusio-Ossola e Novara. Dopo una curva e quasi all’altezza del piazzale adibito a parcheggio, la vettura guidata dal 37enne, una Porsche 911 S con targhe svizzere, è uscita di strada, si è ribaltata e ha terminato la corsa tra gli alberi di un bosco.
Sul posto sono intervenuti i pompieri, che hanno impiegato parecchio tempo per estrarre il corpo del conducente dalle lamiere. Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118, arrivato sia in ambulanza sia con l’elisoccorso decollato da Como.
Il pilota stava lavorando per una società di produzione milanese, che aveva in programma ulteriori riprese nel tardo pomeriggio al lido di Carciano. Il tratto di strada era stato chiuso proprio per consentire le riprese e i movimenti della Porsche sarebbero stati registrati dalle telecamere utilizzate per il video.
I carabinieri hanno eseguito i rilievi con funzioni di polizia giudiziaria. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro della salma e di ciò che resta del veicolo per accertare le cause dell’incidente.