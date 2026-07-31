Ceuta: continua il flusso di migranti, i morti sono almeno 18

Secondo il presidente della città autonoma, Juan José Imbroda (Partito Popolare), «circa 300 o 400 migranti al massimo sono riusciti a entrare» nell'enclave durante gli incidenti. In dichiarazioni all'emittente Cope, Imbroda ha affermato che «la crisi non ha paragoni con quella di Ceuta» e ha attribuito gli arrivi anche «all'effetto emulazione» provocato dall'assalto in massa all'altra enclave iberica in Marocco.

Il presidente ha spiegato che i tentativi di ingresso sono avvenuti contemporaneamente attraverso i valichi di frontiera della zona del Dique Sur, sia sul versante terrestre che marittimo. «La gendarmeria marocchina sta collaborando» e «l'azione della Guardia Civile, della polizia nazionale e della polizia locale è esemplare».