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PAKISTAN

Dieci alpinisti dispersi al Broad Peak dopo una valanga

È attualmente in corso un'operazione di ricerca con l'ausilio di elicotteri
Dieci alpinisti dispersi al Broad Peak dopo una valanga
IMAGO / Xinhua
Fonte Ats Dpa
elaborata da Redazione
Dieci alpinisti dispersi al Broad Peak dopo una valanga
È attualmente in corso un'operazione di ricerca con l'ausilio di elicotteri

ISLAMABAD - Nel massiccio del Karakorum in Pakistan, dieci alpinisti internazionali risultano dispersi dopo una valanga. Il contatto con la squadra al Broad Peak - una montagna alta circa 8.050 metri - è stato perso giovedì mattina, ha comunicato l'Alpine Club Pakistan (ACP) all'agenzia di stampa tedesca.

È attualmente in corso un'operazione di ricerca con l'ausilio di elicotteri, si legge ancora. Secondo quanto riferito dall'ACP, tra gli alpinisti dispersi ci sono sei scalatori nepalesi, un pakistano, un cinese, un'alpinista statunitense e una scalatrice dell'Oman.

Alpinista da record della docu-serie Netflix tra i dispersi
La spedizione era guidata da Nirmal Purja, il noto alpinista di origine nepalese con cittadinanza britannica, ha riferito l'ACP. Purja aveva fatto notizia a livello internazionale, dopo aver scalato nell'ottobre 2019 tutti i 14 ottomila del mondo in tempo record, in soli sette mesi.

La produzione Netflix "14 Peaks: Nothing is Impossible" è dedicata alla sua impresa. Nell'agosto 2023, il record di Purja è stato superato da una norvegese e da un nepalese in squadra.

Il Broad Peak è la dodicesima montagna più alta della Terra e si trova nel massiccio del Karakorum, al confine tra Pakistan e Cina. La regione, nell'estremo nord del Pakistan, attira ogni anno numerose spedizioni alpinistiche internazionali.

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