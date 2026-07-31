Dieci alpinisti dispersi al Broad Peak dopo una valanga

Alpinista da record della docu-serie Netflix tra i dispersi

La spedizione era guidata da Nirmal Purja, il noto alpinista di origine nepalese con cittadinanza britannica, ha riferito l'ACP. Purja aveva fatto notizia a livello internazionale, dopo aver scalato nell'ottobre 2019 tutti i 14 ottomila del mondo in tempo record, in soli sette mesi.

La produzione Netflix "14 Peaks: Nothing is Impossible" è dedicata alla sua impresa. Nell'agosto 2023, il record di Purja è stato superato da una norvegese e da un nepalese in squadra.