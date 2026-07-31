Pulire San Bernardino, tutti insieme

Il ritrovo è fissato alle 9.30 presso il Centro Sportivo di San Bernardino, dove i partecipanti saranno accolti con una colazione e una breve introduzione organizzativa. Alle 10 prenderanno il via le attività di raccolta. Il rientro è previsto per le 12.30, con la consegna del materiale raccolto, seguito alle 13 da un aperitivo conviviale.

Guanti e sacchetti saranno messi a disposizione dagli organizzatori. Si consiglia comunque di portare guanti personali, una borraccia, un piccolo spuntino e abbigliamento adeguato alle condizioni del terreno e del meteo. I dettagli operativi saranno comunicati via e-mail agli iscritti nei giorni precedenti l’evento.