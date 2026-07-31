Pulire San Bernardino, tutti insieme
Venerdì 7 agosto torna l'appuntamento con Clean-Up Day
SAN BERNARDINO - San Bernardino si prepara a una nuova giornata dedicata all’ambiente. Venerdì 7 agosto torna il Clean-Up Day, promosso dall’Ente Turistico Regionale del Moesano in collaborazione con la Summit Foundation e il Comune di Mesocco.
L’iniziativa coinvolgerà residenti, turisti, associazioni e volontari in un’attività concreta di raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di preservare e valorizzare il paesaggio alpino della regione. Un appuntamento che unisce azione e sensibilizzazione, invitando la comunità a prendersi cura del territorio.
Il ritrovo è fissato alle 9.30 presso il Centro Sportivo di San Bernardino, dove i partecipanti saranno accolti con una colazione e una breve introduzione organizzativa. Alle 10 prenderanno il via le attività di raccolta. Il rientro è previsto per le 12.30, con la consegna del materiale raccolto, seguito alle 13 da un aperitivo conviviale.
Guanti e sacchetti saranno messi a disposizione dagli organizzatori. Si consiglia comunque di portare guanti personali, una borraccia, un piccolo spuntino e abbigliamento adeguato alle condizioni del terreno e del meteo. I dettagli operativi saranno comunicati via e-mail agli iscritti nei giorni precedenti l’evento.
Le iscrizioni sono aperte fino al 5 agosto sul sito www.cleanuptour.ch, selezionando San Bernardino come località. Partecipare significa dedicare poche ore a un gesto semplice ma concreto, capace di generare benefici tangibili per il territorio.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ente Turistico Regionale del Moesano, ufficio di San Bernardino, al numero 091 832 12 14 oppure scrivere a info@visit-moesano.ch.