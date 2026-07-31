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Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda

A mettere in guardia contro il traffico del fine settimana non è solo il TCS, ma anche il tedesco ADAC
Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda
20min/Gabriel Nista
Dal 9 agosto la situazione in direzione sud si allenta gradualmente, in direzione nord solo dal 18 agosto.
di 20min.ch | Florian Osterwalder
Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda
A mettere in guardia contro il traffico del fine settimana non è solo il TCS, ma anche il tedesco ADAC

BELLINZONA - Si prospetta un inizio di agosto complicato per gli automobilisti in transito al San Gottardo. Secondo le previsioni del Touring Club Svizzero (TCS), già nel primo fine settimana del mese si formeranno code molto consistenti in entrambe le direzioni, con tempi di attesa che in alcuni casi potrebbero superare le tre ore.

In direzione sud, i disagi maggiori sono attesi tra il 1° e l'8 agosto. Davanti al portale nord del tunnel, le colonne di veicoli potrebbero raggiungere gli undici chilometri, con attese di almeno 2 ore e 45 minuti. Per molti, quindi, il rischio di trascorrere in coda parte della Festa nazionale svizzera sarà concreto.

Anche l'ADAC tedesco mette in guardia
L'allerta per il traffico intenso arriva anche dalla Germania. L'Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) segnala che, con tutti i Länder in vacanza estiva, il picco degli spostamenti è atteso proprio nel primo fine settimana di agosto. A questo si aggiunge il traffico turistico e di transito dai Paesi confinanti, che contribuirà a congestionare ulteriormente le autostrade.

In Svizzera, secondo l'ADAC, le criticità maggiori si concentreranno sull'asse del Gottardo, dove, a seconda dell'orario, potrebbero verificarsi ingorghi di grandi dimensioni all'ingresso del tunnel. Tra le tratte a rischio figurano anche il San Bernardino e le autostrade A1 e A3. In Italia, sono previsti rallentamenti lungo il prolungamento dell'autostrada del Brennero e sulle direttrici tra il confine svizzero, Milano e Genova.

Chiusure notturne a settembre e ottobre
Dal 9 agosto la situazione in direzione sud dovrebbe migliorare gradualmente, mentre per il traffico verso nord il calo è previsto a partire dal 18 agosto. Nei mesi di settembre e ottobre, il TCS prevede condizioni generalmente normali o sostenute durante il giorno, ma senza lunghe attese.

In autunno sono inoltre previste diverse chiusure notturne del tunnel stradale del Gottardo per lavori di manutenzione. Le interruzioni interesseranno le notti tra lunedì e venerdì o tra lunedì e mercoledì.

Queste sono le alternative possibili
Per evitare lunghe attese, gli automobilisti possono valutare percorsi alternativi. Per le auto, la strada del Passo del Gottardo rappresenta l'opzione più vicina ed è particolarmente indicata nei mesi estivi come alternativa al tunnel. Va comunque considerato che il passo resta generalmente chiuso tra novembre e maggio per le condizioni invernali.

A seconda del traffico, si possono prendere in considerazione anche deviazioni più lunghe attraverso il tunnel del San Bernardino (A13) o il Passo del Sempione. La scelta del percorso più rapido dipende dalla situazione del traffico in tempo reale: il TCS raccomanda quindi di verificarla prima della partenza.

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