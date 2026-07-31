Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda

Anche l'ADAC tedesco mette in guardia

L'allerta per il traffico intenso arriva anche dalla Germania. L'Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) segnala che, con tutti i Länder in vacanza estiva, il picco degli spostamenti è atteso proprio nel primo fine settimana di agosto. A questo si aggiunge il traffico turistico e di transito dai Paesi confinanti, che contribuirà a congestionare ulteriormente le autostrade.

In Svizzera, secondo l'ADAC, le criticità maggiori si concentreranno sull'asse del Gottardo, dove, a seconda dell'orario, potrebbero verificarsi ingorghi di grandi dimensioni all'ingresso del tunnel. Tra le tratte a rischio figurano anche il San Bernardino e le autostrade A1 e A3. In Italia, sono previsti rallentamenti lungo il prolungamento dell'autostrada del Brennero e sulle direttrici tra il confine svizzero, Milano e Genova.