Quei 92mila romandi che vogliono lasciare la Svizzera

Le differenze regionali restano marcate: a Ginevra il 50% degli intervistati definisce i costi «molto cari», contro il 10% nel Canton Berna, l’11% nel Giura e il 12% nel Vallese. Il peso delle spese abitative sui bilanci familiari è significativo: un quarto degli intervistati destina almeno il 36% del reddito alla casa e l’8% oltre il 50%. In questo contesto, la Francia – dove i costi sono spesso inferiori – appare particolarmente attrattiva. Il 38% si aspetta risparmi sugli alloggi oltreconfine, in aumento rispetto al 34% del 2025.

Il pendolarismo che fa titubare

Il principale ostacolo resta il pendolarismo: il 40% non è disposto ad allungare i tempi di viaggio, mentre il 34% accetterebbe al massimo mezz’ora in più. «Molti svizzeri francesi sono intrappolati nel pendolarismo perché la Francia sarebbe economicamente attraente, ma un tragitto più lungo per recarsi al lavoro è difficilmente accettabile», osserva Büsser. Attualmente, il 59% impiega meno di 30 minuti per raggiungere il lavoro.