VAUD
Grosso incendio in un magazzino manda i treni in tilt
Le operazioni di spegnimento sono in corso e non si conoscono ancora le cause dell’incendio: sul posto 50 pompieri
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Fonte ats
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Grosso incendio in un magazzino manda i treni in tilt
Le operazioni di spegnimento sono in corso e non si conoscono ancora le cause dell’incendio: sul posto 50 pompieri
Grosso incendio in un magazzino manda i treni in tilt
Le operazioni di spegnimento sono in corso e non si conoscono ancora le cause dell’incendio: sul posto 50 pompieri
VUFFLENS-LA-VILLE - Giovedì sera è scoppiato un incendio in un magazzino nella zona industriale di Vufflens-la-Ville, nel Canton Vaud. Sul posto sono intervenuti circa 50 pompieri con una dozzina di veicoli. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali feriti.
L’incendio è divampato intorno alle 20.30, come riferito dal portavoce della centrale di soccorso 118 all’agenzia Keystone-SDA. Anche in tarda serata non era ancora possibile prevedere la fine delle operazioni.
A causa della vicinanza alla linea ferroviaria, il traffico dei treni tra Bussigny e Cossonay-Penthalaz è stato sospeso. Le Ferrovie federali svizzere (FFS) stanno cercando di mettere a disposizione autobus sostitutivi.
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