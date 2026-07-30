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Grosso incendio in un magazzino manda i treni in tilt

Le operazioni di spegnimento sono in corso e non si conoscono ancora le cause dell’incendio: sul posto 50 pompieri
Grosso incendio in un magazzino manda i treni in tilt
lettore 20 Minuten
Fonte ats
elaborata da Redazione
Grosso incendio in un magazzino manda i treni in tilt
Le operazioni di spegnimento sono in corso e non si conoscono ancora le cause dell’incendio: sul posto 50 pompieri

VUFFLENS-LA-VILLE - Giovedì sera è scoppiato un incendio in un magazzino nella zona industriale di Vufflens-la-Ville, nel Canton Vaud. Sul posto sono intervenuti circa 50 pompieri con una dozzina di veicoli. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali feriti.

L’incendio è divampato intorno alle 20.30, come riferito dal portavoce della centrale di soccorso 118 all’agenzia Keystone-SDA. Anche in tarda serata non era ancora possibile prevedere la fine delle operazioni.

A causa della vicinanza alla linea ferroviaria, il traffico dei treni tra Bussigny e Cossonay-Penthalaz è stato sospeso. Le Ferrovie federali svizzere (FFS) stanno cercando di mettere a disposizione autobus sostitutivi.

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