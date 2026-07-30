Uno scanner da 34 milioni di franchi, messo in difficoltà dai thermos

L’aeroporto di Zurigo ha recentemente introdotto nuovi scanner CT, per un investimento di 34 milioni di franchi. Dal 26 giugno è consentito trasportare fino a due litri di liquidi nel bagaglio a mano. «Ma a quanto pare questo non vale per i contenitori a doppia parete come i thermos», osserva C.

Al controllo di sicurezza, il personale avrebbe chiesto alla famiglia di eliminare l’acqua. «Ci hanno detto di procurarci dell’acqua calda alla “Family Service Station” al Gate A». Una soluzione impraticabile, secondo la donna: «Partendo dal Gate E, con due bambini piccoli, avremmo dovuto attraversare tutto l’aeroporto e avremmo perso il volo». C. parla di una «penalizzazione inutile per le famiglie» e di un «passo indietro»: «A maggio avevamo volato con lo stesso thermos e, con i vecchi scanner, era stato possibile».