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ZURIGO

Sfugge da un centro di detenzione minorile: acciuffato dalla polizia

Il giovane era riuscito a lasciare la struttura di Uitikon, già nota per simili episodi negli anni precedenti.
Sfugge da un centro di detenzione minorile: acciuffato dalla polizia
screenshot video 20 Minuten
Fonte Ats
di Redazione
Sfugge da un centro di detenzione minorile: acciuffato dalla polizia
Il giovane era riuscito a lasciare la struttura di Uitikon, già nota per simili episodi negli anni precedenti.

ZURIGO - Il ragazzo evaso l'altro ieri dal centro per l'esecuzione di misure per adolescenti e giovani adulti di Uitikon, nel canton Zurigo, è stato fermato.

L'ufficio cantonale zurighese dell'esecuzione delle sanzioni penali e del reinserimento non ha fornito ulteriori dettagli sull'arresto a Keystone-ATS. Ha tuttavia confermato l'avvenuto fermo, di cui ha dato notizia per prima la radio pubblica svizzero tedesca SRF nel corso del radiogiornale dedicato alle regioni di Zurigo e Sciaffusa.

Negli ultimi anni, il centro di rieducazione per giovani autori di reati è salito più volte alla ribalta della cronaca per episodi di evasione. Ad esempio, nel 2023 e nel 2024 diversi adolescenti e giovani adulti erano riusciti a fuggire passando dal tetto.

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