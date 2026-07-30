Sfugge da un centro di detenzione minorile: acciuffato dalla polizia

L'ufficio cantonale zurighese dell'esecuzione delle sanzioni penali e del reinserimento non ha fornito ulteriori dettagli sull'arresto a Keystone-ATS. Ha tuttavia confermato l'avvenuto fermo, di cui ha dato notizia per prima la radio pubblica svizzero tedesca SRF nel corso del radiogiornale dedicato alle regioni di Zurigo e Sciaffusa.

Negli ultimi anni, il centro di rieducazione per giovani autori di reati è salito più volte alla ribalta della cronaca per episodi di evasione. Ad esempio, nel 2023 e nel 2024 diversi adolescenti e giovani adulti erano riusciti a fuggire passando dal tetto.