La lite sfocia in accoltellamento: due arresti per tentato omicidio

All'arrivo degli agenti, uno dei due si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato poco dopo. Per procedere all'arresto, la Polizia cantonale ha fatto ricorso a un dispositivo di destabilizzazione (DSG).

I feriti, un cittadino turco di 33 anni e uno di 25 anni, sono stati soccorsi dal Servizio di soccorso di Basilea Città e trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sono state rese note.