La lite sfocia in accoltellamento: due arresti per tentato omicidio
In manette un 33enne e un 25enne
In manette un 33enne e un 25enne
BASILEA - Una lite è degenerata in un accoltellamento reciproco questo giovedì, poco prima delle 13, in St. Johanns-Ring, a Basilea. Due uomini sono rimasti feriti e sono stati arrestati dalla Polizia cantonale su mandato della Procura di Basilea Città.
Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i due avrebbero inizialmente avuto un acceso diverbio verbale, sfociato poi in una colluttazione. Durante lo scontro entrambi avrebbero impugnato un'arma da taglio, ferendosi a vicenda.
All'arrivo degli agenti, uno dei due si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato poco dopo. Per procedere all'arresto, la Polizia cantonale ha fatto ricorso a un dispositivo di destabilizzazione (DSG).
I feriti, un cittadino turco di 33 anni e uno di 25 anni, sono stati soccorsi dal Servizio di soccorso di Basilea Città e trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sono state rese note.
La polizia e la Procura hanno avviato un'inchiesta per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori invitano eventuali testimoni a mettersi in contatto con la Polizia criminale della Procura di Basilea.
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