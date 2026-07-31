Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera

Tra i capi di accusa emerge inoltre il sospetto che il 35enne possa essere coinvolto in diversi incendi dolosi di beni mobili e immobili, avvenuti in più località e ai danni di diversi individui. L'uomo aveva da tempo fatto perdere le proprie tracce.

Su disposizione della Prefettura di Sassari gli è stato inoltre ritirato il passaporto. Il rintraccio ha consentito agli uffici interessati di proseguire nei rispettivi procedimenti giudiziari e di individuare l’attuale domicilio dell’uomo, descritto come una "primula rossa".