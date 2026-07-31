Crollo di un'impalcatura a Prilly: cinque persone indagate
Lo ha annunciato il Ministero pubblico, a due anni di distanza dall'incidente in cui tre operai persero la vita. Sono tutte legate all'azienda di ponteggi.
Lo ha annunciato il Ministero pubblico, a due anni di distanza dall'incidente in cui tre operai persero la vita. Sono tutte legate all'azienda di ponteggi.
VAUD - A due anni dal crollo di un’impalcatura nel cantiere della torre Malley Phare, a Prilly, il Ministero pubblico vodese ha formalizzato l’incriminazione di cinque persone. Le accuse principali sono di omicidio colposo e lesioni colpose, riferisce «24 heures». Tutti gli imputati sarebbero legati all’azienda Roth Échafaudages. In questa fase, restano presunti innocenti. Gli inquirenti non escludono ulteriori incriminazioni.
Il 12 luglio 2024, un’impalcatura alta 60 metri era crollata sul cantiere della torre in costruzione. Tre operai avevano perso la vita e altri undici erano rimasti feriti. Secondo il Ministero pubblico, sono state interrogate numerose persone. Il rapporto reso pubblico a gennaio aveva evidenziato gravi lacune nella pianificazione, nel montaggio e nei controlli dell’impalcatura.
Gli esperti hanno inoltre rilevato carenze nell’esecuzione dei lavori e nella comunicazione. In alcuni casi, le persone coinvolte non disponevano delle qualifiche necessarie.
I cinque imputati lavoravano presso Roth Échafaudages con mansioni diverse: alcuni erano attivi sul cantiere, altri si occupavano della pianificazione dell’impalcatura.
Il Ministero pubblico sottolinea che l’inchiesta è ancora lontana dalla conclusione. La procedura dovrebbe proseguire per diversi mesi. Secondo vari avvocati, la lista degli imputati potrebbe allungarsi ulteriormente. Non si esclude che l’indagine arrivi fino alla direzione di Roth Échafaudages, qualora venisse provato che i responsabili erano a conoscenza delle lacune.
Diverse aziende erano attive sul cantiereAnche altre aziende coinvolte nella costruzione potrebbero finire sotto indagine, secondo gli avvocati. Il grande cantiere vedeva la presenza di più società. In particolare, si dovrà chiarire perché i difetti riscontrati non siano stati individuati durante i controlli di sicurezza obbligatori. La Suva era anch’essa parte del progetto in qualità di committente e responsabile dei controlli di sicurezza.
Il direttore generale di Roth Échafaudages, Philippe Wingeier, ha dichiarato che l’azienda sostiene i suoi dipendenti, attuali ed ex, accompagnandoli durante tutta la procedura in corso. Ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli, assicurando tuttavia la piena collaborazione con le autorità.
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