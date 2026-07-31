Crollo di un'impalcatura a Prilly: cinque persone indagate

Il 12 luglio 2024, un’impalcatura alta 60 metri era crollata sul cantiere della torre in costruzione. Tre operai avevano perso la vita e altri undici erano rimasti feriti. Secondo il Ministero pubblico, sono state interrogate numerose persone. Il rapporto reso pubblico a gennaio aveva evidenziato gravi lacune nella pianificazione, nel montaggio e nei controlli dell’impalcatura.