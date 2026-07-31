Sorpresi dal temporale mentre facevano stand-up paddle: dispersi
Sono in corso da ieri le operazioni di ricerca nel lago di Walenstadt
GLARONA - Due persone risultano disperse dopo essere state sorprese da un improvviso temporale mentre si trovavano su tavole da stand-up paddle (SUP) sul lago di Walenstadt.
I fatti
L’allarme è scattato il 30 luglio alle 18.55, quando la centrale operativa della polizia cantonale di San Gallo ha ricevuto una segnalazione riguardante un gruppo di persone in difficoltà sull’acqua a causa di un forte vento sopraggiunto all’improvviso.
Secondo una prima ricostruzione, cinque persone erano entrate in acqua dalla riva del Gäsi, nel comune di Glarona Nord. Mentre si trovavano nella zona centrale del lago, tra Lago Mio (comune di Weesen) e l’ex area di sosta di Mühlehorn (Glarus Nord), sono state investite da raffiche di vento particolarmente violente che le hanno messe in grave difficoltà. Due persone sono riuscite a raggiungere autonomamente la riva, mentre una terza è stata soccorsa e recuperata. Due partecipanti risultano invece tuttora dispersi.
Le ricerche
Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente e hanno coinvolto il soccorso lacuale, la Rega, pattuglie delle polizie cantonali di San Gallo e Glarona, oltre ad altre organizzazioni di intervento. Nelle ricerche sono stati impiegati anche droni, ma finora senza esito.
Le operazioni proseguiranno anche oggi con ulteriori mezzi adeguati. Le forze di intervento continuano a monitorare la situazione, adattando costantemente le strategie alle condizioni. Le autorità stanno inoltre indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le circostanze che hanno portato all’incidente. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati non appena disponibili.