Sorpresi dal temporale mentre facevano stand-up paddle: dispersi

Secondo una prima ricostruzione, cinque persone erano entrate in acqua dalla riva del Gäsi, nel comune di Glarona Nord. Mentre si trovavano nella zona centrale del lago, tra Lago Mio (comune di Weesen) e l’ex area di sosta di Mühlehorn (Glarus Nord), sono state investite da raffiche di vento particolarmente violente che le hanno messe in grave difficoltà. Due persone sono riuscite a raggiungere autonomamente la riva, mentre una terza è stata soccorsa e recuperata. Due partecipanti risultano invece tuttora dispersi.

Le ricerche

Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente e hanno coinvolto il soccorso lacuale, la Rega, pattuglie delle polizie cantonali di San Gallo e Glarona, oltre ad altre organizzazioni di intervento. Nelle ricerche sono stati impiegati anche droni, ma finora senza esito.