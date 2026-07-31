In sei mesi ha registrato un utile di 25 miliardi di franchi

BERNA - La Banca nazionale svizzera (BNS) ha registrato un utile di 25,2 miliardi di franchi nel primo semestre del 2026. Dopo una lieve perdita nel primo trimestre, l’istituto ha beneficiato nel secondo trimestre del buon andamento dei mercati azionari.

Tra aprile e giugno 2026 la BNS ha conseguito da sola un utile di 25,8 miliardi, che ha compensato la perdita di 0,5 miliardi registrata tra gennaio e marzo.

Determinanti per il risultato sono stati gli elevati guadagni sui titoli azionari, insieme ai proventi da interessi e dividendi. Nel complesso, le posizioni in valuta estera hanno generato un utile di 31,7 miliardi di franchi. A sostenere il risultato hanno contribuito anche movimenti favorevoli dei tassi di cambio.



Sulle riserve auree, invece, è stata registrata una perdita di valutazione pari a 6,4 miliardi di franchi. Il prezzo dell’oro è infatti diminuito nel corso dell’anno: a fine giugno un chilo costava 104'812 franchi, contro i 110'919 franchi di fine 2025.

Nel suo comunicato, la BNS ribadisce che il risultato dipende in larga misura dall’andamento dei mercati dell’oro, delle valute e dei capitali. Forti oscillazioni sono quindi la norma e le indicazioni fornite da un risultato intermedio sull’intero anno restano limitate.



L’elevato utile del secondo trimestre non rappresenta comunque una sorpresa. Gli esperti di UBS avevano stimato in precedenza un utile semestrale compreso tra 18 e 23 miliardi, dunque leggermente inferiore al dato effettivo. Nel 2025 la BNS aveva registrato un utile di 26,1 miliardi di franchi, di cui 4 miliardi sono stati distribuiti a Confederazione e Cantoni.