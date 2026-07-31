Influencer resta incastrato in un canale durante una diretta: salvato dalla polizia

L’obiettivo della diretta era uscire autonomamente dal corso d’acqua. «Ma visto che siete già qui, sarei felice se poteste darmi una mano per un attimo», dice Morandi nel video. A impedirgli i movimenti era una grata che bloccava l’uscita del canale, rendendogli impossibile raddrizzarsi. Una volta liberato, il tiktoker si è scusato: «Mi dispiace».

«Ti amo» al poliziotto che lo ha soccorso

Dopo il salvataggio, il giovane svizzero è stato identificato, ma non è stato sanzionato. A uno degli agenti ha detto: «Lei è davvero un buon poliziotto e fa un ottimo lavoro». Morandi ha poi stretto la mano al poliziotto e lo ha abbracciato, gesto ricambiato. «Ti amo», gli ha detto.