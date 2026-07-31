Scontro frontale in galleria: morta una 60enne

L’impatto è stato violentissimo. La 60enne, cittadina svizzera, ha riportato ferite gravissime ed è deceduta sul posto nonostante il rapido intervento dei soccorritori e dell’equipaggio della Rega. Illesi, invece, il conducente dell’auto, un uomo di 52 anni, e le tre passeggeri a bordo, di 49, 21 e 16 anni. I danni materiali sono stimati in diverse decine di migliaia di franchi.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica è stato coinvolto il servizio tecnico-scientifico della polizia cantonale. I pompieri di Arbon e Roggwil hanno chiuso al traffico per diverse ore, in entrambe le direzioni, il tratto tra Arbon Süd e Wiedehorn, deviando la circolazione durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli.