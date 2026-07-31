Scontro frontale in galleria: morta una 60enne
Per la scooterista non c'è stato niente da fare, illesi gli occupanti dell'auto
Per la scooterista non c'è stato niente da fare, illesi gli occupanti dell'auto
ROGGWIL - Una donna di 60 anni ha perso la vita giovedì sera in seguito a una collisione frontale tra il suo scooter e un’auto sull’autostrada A23, nei pressi di Roggwil.
L’incidente, spiega la Polizia cantonale turgoviese in una nota, è avvenuto poco prima delle 17, mentre la donna viaggiava in direzione di San Gallo. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento la conducente avrebbe invaso la corsia opposta all’interno della galleria Rinderweid, scontrandosi frontalmente con un veicolo proveniente in senso contrario.
L’impatto è stato violentissimo. La 60enne, cittadina svizzera, ha riportato ferite gravissime ed è deceduta sul posto nonostante il rapido intervento dei soccorritori e dell’equipaggio della Rega. Illesi, invece, il conducente dell’auto, un uomo di 52 anni, e le tre passeggeri a bordo, di 49, 21 e 16 anni. I danni materiali sono stimati in diverse decine di migliaia di franchi.
Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica è stato coinvolto il servizio tecnico-scientifico della polizia cantonale. I pompieri di Arbon e Roggwil hanno chiuso al traffico per diverse ore, in entrambe le direzioni, il tratto tra Arbon Süd e Wiedehorn, deviando la circolazione durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli.
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