Settore dei servizi, il fatturato impenna

La forte crescita nel mese che i romani dedicavano alla dea Maia è stata trainata in particolare dal balzo del commercio di materie prime (+36,8%), come pure dai servizi di magazzinaggio e trasporto (+18,1%). All'estremo opposto, la contrazione più significativa ha riguardato le attività liberali, scientifiche e tecniche (-11,9%) e rallentamenti sono stati registrati anche nel commercio all'ingrosso di alimentari (-7,4%), nella consulenza aziendale (-7,1%) nonché nel noleggio di beni mobili (-4,8%).

L'indicatore fa parte di una statistica che l'UST pubblica a scadenza mensile da giugno 2023.