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Settore dei servizi, il fatturato impenna

Il mese di maggio ha fatto registrare un salto positivo dell'8,8% rispetto allo scorso anno
Settore dei servizi, il fatturato impenna
Depositphotos (pressmaster)
Fonte Ats
di Redazione
Settore dei servizi, il fatturato impenna
Il mese di maggio ha fatto registrare un salto positivo dell'8,8% rispetto allo scorso anno

NEUCHÂTEL - I ricavi del settore dei servizi hanno registrato un'impennata in maggio in Svizzera: stando ai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), il fatturato è aumentato dell'8,8% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Si tratta del terzo mese consecutivo in territorio positivo, dopo il +10,3% (dato rivisto) di aprile e il +3,6% di marzo, che confermano una netta inversione di tendenza rispetto al -2,7% di febbraio e al -0,6% di gennaio.

La forte crescita nel mese che i romani dedicavano alla dea Maia è stata trainata in particolare dal balzo del commercio di materie prime (+36,8%), come pure dai servizi di magazzinaggio e trasporto (+18,1%). All'estremo opposto, la contrazione più significativa ha riguardato le attività liberali, scientifiche e tecniche (-11,9%) e rallentamenti sono stati registrati anche nel commercio all'ingrosso di alimentari (-7,4%), nella consulenza aziendale (-7,1%) nonché nel noleggio di beni mobili (-4,8%).

L'indicatore fa parte di una statistica che l'UST pubblica a scadenza mensile da giugno 2023.

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