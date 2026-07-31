GRIGIONI
Volo fatale sopra Laax, parapendista di 24 anni perde la vita
Le autorità indagano sulle cause della tragedia avvenuta nei pressi del Crap Ner.
Polizia Grigioni
Fonte RED
Volo fatale sopra Laax, parapendista di 24 anni perde la vita
Le autorità indagano sulle cause della tragedia avvenuta nei pressi del Crap Ner.
LAAX - Un grave incidente con parapendio si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 luglio, al Crap Ner, a Laax. Il pilota ha perso la vita.
Secondo le prime informazioni, un parapendista di 24 anni stava volando nell’Alto Vallese in direzione est, verso i Grigioni. Per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato su un ripido pendio esposto a sud nei pressi del Crap Ner. Il corpo del pilota è stato recuperato dalla Rega, ma per lui non c’era più nulla da fare.
Sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione, competente per gli incidenti aerei, la polizia cantonale dei Grigioni sta indagando per chiarire le circostanze esatte che hanno portato all’incidente.
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