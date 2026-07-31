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Gli uccelli "stressati" dai fuochi d'artificio

Lo conferma uno studio effettuato a Basilea. Gli spettacoli pirotecnici comportano conseguenze a lungo termine per i volatili
Gli uccelli "stressati" dai fuochi d'artificio
20min/News-Scout
Fonte Ats
di Redazione
Gli uccelli "stressati" dai fuochi d'artificio
Lo conferma uno studio effettuato a Basilea. Gli spettacoli pirotecnici comportano conseguenze a lungo termine per i volatili

I fuochi d'artificio per gli uccelli generano stress a lungo termine: l'avifauna fugge, non riesce a trovare pace ed evita i luoghi di riposo anche giorni dopo gli spettacoli pirotecnici, indica uno studio condotto a Basilea.

La ricerca fornisce nuovi argomenti ai fautori dell'iniziativa popolare federale "Per una limitazione dei fuochi d'artificio", sottoposta al giudizio di popolo e Cantoni il 29 novembre. Attraverso la proposta di modifica costituzionale, i suoi fautori chiedono infatti maggiore protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente dal rumore e dalle emissioni di razzi e petardi.

"Dopo i fuochi d'artificio, durante il giorno si vedono molti uccelli dormire. Con la testa nascosta tra le piume, cercano di recuperare il sonno perso", ha spiegato a Keystone-ATS il biologo Valentin Moser, autore della ricerca pubblicata sulla rivista Animal Behaviour in settembre, ma già accessibile al link https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2026.123670.

Moser, già ricercatore presso l'Istituto federale per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), ha studiato per tre inverni (dal 2020-2021 al 2022-2023) il comportamento degli uccelli in un luogo di riposo situato lungo il Reno a Basilea, nei pressi dell'intersezione tra i confini di Svizzera, Germania e Francia. L'attenzione si è concentrata in particolare sui gabbiani comuni, ma l'autore ha studiato anche uccelli acquatici e uccelli canori (passeri).

Durante le notti di Capodanno, il tempo di volo dei gabbiani comuni è aumentato notevolmente intorno a mezzanotte. Gli uccelli hanno reagito immediatamente ai fuochi d'artificio nelle vicinanze, salendo a grandi altezze e mostrando evidenti reazioni di stress.

Altri uccelli acquatici, come anatre o cigni, hanno abbandonato la zona già dopo il primo boato e, nella maggior parte dei casi, sono tornati solo il giorno successivo. Secondo lo studio, persino i passeri, che in genere sono diurni, a mezzanotte volavano via, pure mostrando comportamenti anomali di stress.

Il disagio dell'avifauna non è terminato dopo una sola notte. Nei giorni successivi a Capodanno, il numero di gabbiani nel luogo di riposo è diminuito drasticamente. Nell'inverno 2022-2023, il primo gennaio si contavano oltre il 60% di uccelli in meno rispetto al 27 dicembre. Ci sono voluti diversi giorni prima che la popolazione si riprendesse e il comportamento dei volatili tornasse ad essere normale.

Variazioni comportamentali meno marcate sono state registrate nell'inverno 2020-2021, durante la pandemia di Covid-19. In quel periodo, a causa delle restrizioni, l'uso dei fuochi d'artificio era stato molto ridotto.

"Gli uccelli sono in grado di gestire disturbi di questo tipo", afferma Moser. "Il problema dei fuochi d'artificio tuttavia è che spesso coprono un'area molto vasta e gli uccelli non hanno quindi alcuna possibilità di sottrarvisi". Inoltre, spesso non vi sono limiti temporali: oggetti pirotecnici vengono esplosi per tutta la notte.

https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2026.123670

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