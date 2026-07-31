Gli uccelli "stressati" dai fuochi d'artificio

"Dopo i fuochi d'artificio, durante il giorno si vedono molti uccelli dormire. Con la testa nascosta tra le piume, cercano di recuperare il sonno perso", ha spiegato a Keystone-ATS il biologo Valentin Moser, autore della ricerca pubblicata sulla rivista Animal Behaviour in settembre, ma già accessibile al link https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2026.123670.

Moser, già ricercatore presso l'Istituto federale per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), ha studiato per tre inverni (dal 2020-2021 al 2022-2023) il comportamento degli uccelli in un luogo di riposo situato lungo il Reno a Basilea, nei pressi dell'intersezione tra i confini di Svizzera, Germania e Francia. L'attenzione si è concentrata in particolare sui gabbiani comuni, ma l'autore ha studiato anche uccelli acquatici e uccelli canori (passeri).