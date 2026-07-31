Lugano Marittima tra controlli e divieti: il Municipio respinge le polemiche

Complessivamente sotto controllo

Secondo il Municipio, la situazione dell’ordine pubblico nell’area della Foce è complessivamente sotto controllo. Negli ultimi tempi, tuttavia, si sono verificati episodi delicati, soprattutto nelle serate di giovedì, venerdì e sabato e nei giorni prefestivi. «In tali circostanze - spiega l’Esecutivo - la notevole affluenza può favorire singoli episodi in contrasto con le norme di convivenza civile e con il mantenimento dell’ordine pubblico».

Questi episodi, favoriti dall’elevata affluenza, coinvolgono in particolare giovani tra i 16 e i 25 anni. «Dai dati disponibili emerge una composizione eterogenea, ma la fascia d’età maggiormente rappresentata è quella tra i 16 e i 25 anni, a conferma che si tratta soprattutto di giovani adulti e adolescenti».