A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»

Nel ricostruire l’accaduto, il co-presidente Ps ha precisato di non voler in alcun modo sottrarsi alle proprie responsabilità, definendo l’episodio «una ca...ta» e «un errore». Ha tuttavia aggiunto un elemento di contesto: il tratto in cui è avvenuta la violazione si trovava fuori dal centro abitato, in una zona di campagna dopo il paese di Wassen (UR). Convinto che il limite fosse di 80 chilometri orari, avrebbe accelerato dopo la fine del tratto a 50, venendo però rilevato dal dispositivo di controllo proprio durante l’accelerazione.