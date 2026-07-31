Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord
Un veicolo in avaria e il rientro dei vacanzieri si sono tradotti in una serata di ingorghi piuttosto atipica fra Mendrisio e il Dosso di Taverne. L'attesa è stimata attorno all'ora e mezza.
Un insolito, se si può dire così, venerdì di passione sulla A2 ticinese.
Complice il controesodo in direzione Oltregottardo per i vacanzieri, l'autostrada risulta fortemente intasata... in direzione nord. A contribuire anche un mezzo pesante in avaria a Sigirino che ha causato la chiusura di una corsia.
La coda inizia a farsi sentire già a partire da Mendrisio per intensificarsi sul territorio di Val Mara fino a Torricella Taverne. Il ritardo stimato dall'infotraffico del TCS è superiore all'ora (all'ultimo aggiornamento è attorno a un'ora e 30 minuti). Sono accesi i semafori di dosaggio alle gallerie.
Il traffico parassitario, questa volta, si riversa sulle strade cantonali. A partire da Lugano Nord ci sono code sull'asse Cadempino-Taverne.
Chi invece ha provato a “mettersi in salvo” all'uscita di Melide ha finito per ritrovarsi in coda ben prima di Capo San Martino, colonne anche a Paradiso e sul lungolago luganese (totalmente paralizzato), così come in zona stazione.
I prossimi giorni, lo ricordiamo, saranno particolarmente roventi dal punto di vista della viabilità autostradale. E ciò anche al Portale Sud del San Gottardo, proprio a causa dei rientri dalla vicina Italia. Il picco è previsto a ridosso del prossimo fine settimana, attorno a lunedì 10 agosto.