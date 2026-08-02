Crolla il tetto di una casa
Danni materiali ingenti. Alcune aree attorno allo stabile sono state transennate, poiché era elevato il rischio di ulteriori cedimenti.
Danni materiali ingenti. Alcune aree attorno allo stabile sono state transennate, poiché era elevato il rischio di ulteriori cedimenti.
SAN GALLO - Sabato sera, 1° agosto, il tetto di un edificio disabitato in Rorschacher Strasse, a San Gallo, è crollato. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni materiali sono ingenti. Alcune aree attorno allo stabile sono state transennate, poiché era elevato il rischio di ulteriori cedimenti.
L'allarme è scattato poco dopo le 20.45, quando la polizia municipale di San Gallo ha ricevuto la segnalazione del crollo del tetto dell'immobile situato al civico 189 di Rorschacher Strasse. Giunti sul posto, gli agenti hanno confermato quanto segnalato e messo in sicurezza la zona, con conseguenti limitazioni alla circolazione.
Nell'area di pericolo si trovavano anche diverse auto parcheggiate, che inizialmente non è stato possibile rimuovere. Un ingegnere strutturista ha effettuato un sopralluogo utilizzando l'autoscala dei pompieri di San Gallo, poiché il tetto non era più accessibile dall'interno dell'edificio. Secondo la sua valutazione, il rischio che altre parti della copertura potessero crollare in qualsiasi momento era elevato.
I lavori per la rimozione del tetto crollato sono iniziati già domenica mattina, 2 agosto. I residenti degli edifici vicini sono stati informati. Le cause del cedimento sono tuttora oggetto di accertamenti.