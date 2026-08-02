Crolla il tetto di una casa

Nell'area di pericolo si trovavano anche diverse auto parcheggiate, che inizialmente non è stato possibile rimuovere. Un ingegnere strutturista ha effettuato un sopralluogo utilizzando l'autoscala dei pompieri di San Gallo, poiché il tetto non era più accessibile dall'interno dell'edificio. Secondo la sua valutazione, il rischio che altre parti della copertura potessero crollare in qualsiasi momento era elevato.

I lavori per la rimozione del tetto crollato sono iniziati già domenica mattina, 2 agosto. I residenti degli edifici vicini sono stati informati. Le cause del cedimento sono tuttora oggetto di accertamenti.