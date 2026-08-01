Jans a Ginevra: «La patria è ovunque ci si senta bene»

Il riferimento è anche all’immigrazione: «I rifugiati hanno contribuito a scrivere la nostra storia e a forgiare la nostra immagine nel mondo. I lavoratori stranieri hanno lavorato per la Svizzera». Hanno costruito centrali elettriche e gallerie, contribuito all’industria farmaceutica e all’orologeria e lasciato il segno nello sport. «Oggi sappiamo che molte delle persone che hanno raggiunto il nostro Paese lo hanno arricchito».