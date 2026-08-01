Cassis: «La Svizzera va coltivata con pazienza»

Cassis ha richiamato le difficoltà che stanno affrontando gli agricoltori, tra siccità e caldo. «Invece di alzare gli occhi al cielo alla ricerca della pioggia, altri lo fanno per i missili», ha osservato, sottolineando come il mondo appaia «più instabile, più imprevedibile».

In Svizzera, ha aggiunto, le famiglie si riuniscono, i bambini giocano e le fattorie aprono le loro porte: una normalità che non lo è ovunque. «Ciò ci ricorda una semplice verità: la Svizzera non cade dal cielo. Va coltivata, come un campo, con lavoro, pazienza e fiducia».