Cassis: «La Svizzera va coltivata con pazienza»
Il consigliere federale a Düdingen per il 1° agosto: dai villaggi alle famiglie le radici del Paese
Il consigliere federale a Düdingen per il 1° agosto: dai villaggi alle famiglie le radici del Paese
DÜDINGEN - «La Svizzera non cade dal cielo», ma «va coltivata». Lo ha detto il consigliere federale Ignazio Cassis intervenendo oggi a un brunch in fattoria a Düdingen (FR), nell’ambito dei festeggiamenti per il 1° agosto.
Per il capo del Dipartimento federale degli affari esteri, il Paese «non parte da Berna», ma dai villaggi e dalle famiglie «dove la gente si sveglia presto e lavora duro», si legge nella versione scritta del discorso, bilingue come il canton Friburgo.
Cassis ha richiamato le difficoltà che stanno affrontando gli agricoltori, tra siccità e caldo. «Invece di alzare gli occhi al cielo alla ricerca della pioggia, altri lo fanno per i missili», ha osservato, sottolineando come il mondo appaia «più instabile, più imprevedibile».
In Svizzera, ha aggiunto, le famiglie si riuniscono, i bambini giocano e le fattorie aprono le loro porte: una normalità che non lo è ovunque. «Ciò ci ricorda una semplice verità: la Svizzera non cade dal cielo. Va coltivata, come un campo, con lavoro, pazienza e fiducia».
Le persone che curano la terra curano anche il Paese, ha proseguito il ticinese, ricordando che «un buon raccolto non si improvvisa» ma si prepara e si protegge. «La stessa cosa vale per la Svizzera».
Infine un passaggio sulla neutralità, in vista dell’iniziativa UDC in votazione il 27 settembre: «Non è fine a sé stessa, ma un mezzo al servizio della nostra libertà, della nostra sicurezza e della nostra prosperità. Essere neutrali non significa voltare lo sguardo, bensì osservare e restare liberi per poter agire quando serve al nostro Paese».
In Düdingen im Kanton Freiburg durfte ich heute unseren Nationalfeiertag mit jenen feiern, die die #Schweiz jeden Tag mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement mittragen.— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) August 1, 2026
Unser Land fällt nicht vom Himmel, es wächst durch Geduld, Vertrauen und Zusammenhalt. Bewahren wir gemeinsam,… pic.twitter.com/sHc9xwvgrI