Caldo record: stop allo sci estivo ai piedi del Cervino

Nonostante la sospensione per il pubblico, gli atleti della Federazione svizzera di sci (Swiss-Ski) potranno continuare ad allenarsi su piste appositamente preparate, seppur in misura limitata.

Il CEO di Zermatt Bergbahnen, Martin Hug, ha ribadito che la sicurezza resta la priorità assoluta: «La sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori ha la priorità assoluta in ogni momento», ha dichiarato nel comunicato.