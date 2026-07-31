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ITALIA / SVIZZERA

Incidente nei pressi di Bologna, morto centauro svizzero

Sinistro fatale giovedì pomeriggio per un 63enne, la dinamica è in fase di accertamento
Incidente nei pressi di Bologna, morto centauro svizzero
Depositphotos (ChiccoDodiFC)
Fonte il Resto del Carlino
elaborata da Redazione
Incidente nei pressi di Bologna, morto centauro svizzero
Sinistro fatale giovedì pomeriggio per un 63enne, la dinamica è in fase di accertamento

BOLOGNA - Un motociclista di 63 anni ha perso la vita giovedì pomeriggio mentre percorreva l'autostrada A14, in Italia.

L'incidente, si legge sul quotidiano il Resto del Carlino, è avvenuto nel pomeriggio in zona Arcoveggio a Bologna, in direzione di Ancona. I soccorritori, giunti sul posto con un'ambulanza e l'automedica, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del 63enne. La Polizia stradale è intervenuta per i rilievi del caso.

La dinamica è in fase di ricostruzione, ma pare che ci sia stato uno scontro auto-moto, che ha fatto volare in aria il centauro prima di farlo cadere pesantemente al suolo.

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