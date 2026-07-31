ITALIA / SVIZZERA
Incidente nei pressi di Bologna, morto centauro svizzero
Sinistro fatale giovedì pomeriggio per un 63enne, la dinamica è in fase di accertamento
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Fonte il Resto del Carlino
Incidente nei pressi di Bologna, morto centauro svizzero
Sinistro fatale giovedì pomeriggio per un 63enne, la dinamica è in fase di accertamento
BOLOGNA - Un motociclista di 63 anni ha perso la vita giovedì pomeriggio mentre percorreva l'autostrada A14, in Italia.
L'incidente, si legge sul quotidiano il Resto del Carlino, è avvenuto nel pomeriggio in zona Arcoveggio a Bologna, in direzione di Ancona. I soccorritori, giunti sul posto con un'ambulanza e l'automedica, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del 63enne. La Polizia stradale è intervenuta per i rilievi del caso.
La dinamica è in fase di ricostruzione, ma pare che ci sia stato uno scontro auto-moto, che ha fatto volare in aria il centauro prima di farlo cadere pesantemente al suolo.
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