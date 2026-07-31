VALLESE
Parapendista precipita al suolo: muore un 53enne
I soccorsi non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo.
Polizia vallesana
Fonte Polizia vallesana
Parapendista precipita al suolo: muore un 53enne
I soccorsi non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo.
BOURG-ST-PIERRE - Incidente fatale ieri nella vallata di Valsorey, in canton Vallese. Un parapendista è precipitato e ha perso la vita. La vittima è un cittadino svizzero di 53 anni.
Il dramma si è verificato nel tardo pomeriggio e dei testimoni hanno dato immediatamente l'allarme.
Intervenuti rapidamente sul posto, i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo.
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