La canicola giova al turismo grigionese

Già l'anno scorso il Canton Grigioni è stata una meta ambita dai turisti. Secondo un comunicato dell'Ufficio dell'economia e del turismo del dicembre 2025, l'estate scorsa è stata la più frequentata degli ultimi 15 anni con 2,61 milioni di pernottamenti, esclusi gli anni di pandemia nel 2021 e 2022. La scorsa estate il turismo grigionese ha anche registrato un aumento superiore alla media nazionale.

Stagione iniziata in anticipo in Engadina

Il portavoce di Grigioni vacanze conferma così il sondaggio condotto da Svizzera Turismo in tutte le regioni linguistiche. A causa delle condizioni meteorologiche la stagione estiva in Engadina, ad esempio, è iniziata prima del solito. Invece di picchi di prenotazioni isolati, la capacità ricettiva è rimasta costantemente elevata per giugno, luglio e pure per agosto. Gli albergatori engadinesi hanno inoltre segnalato che alcuni visitatori hanno prolungato il loro soggiorno a causa del caldo. La maggior parte degli ospiti provengono dalla Svizzera e dalla Germania, seguiti dagli Stati Uniti.