Le punture di vespa innescano una reazione allergica... e una serie di collisioni
Singolare incidente venerdì mattina a Herisau, in ospedale è finito solo il conducente della prima vettura coinvolta
Singolare incidente venerdì mattina a Herisau, in ospedale è finito solo il conducente della prima vettura coinvolta
HERISAU - Ci sono delle punture di vespa all'origine dell'incidente stradale che si è verificato venerdì mattina a Herisau (Appenzello Esterno).
Secondo la ricostruzione dei fatti fatta dalla polizia cantonale, un uomo di 60 anni, colpito da una reazione allergica, si stava dirigendo in auto verso un medico. Mentre percorreva la St. Gallerstrasse, ha urtato un’isola spartitraffico e, senza riuscire a frenare, è andato a schiantarsi contro la parte posteriore di un veicolo in fase di ripartenza, fermatosi poco prima per dare precedenza a un pedone sulle strisce.
L’auto del 60enne ha poi proseguito la sua corsa oltre il margine destro della carreggiata, finendo contro un veicolo parcheggiato, che è stato a sua volta spinto contro un’altra vettura in sosta.
Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente. Il conducente è stato comunque trasportato in ospedale in ambulanza a causa della reazione allergica provocata dalle punture di insetti. I danni materiali ai veicoli coinvolti e alle infrastrutture stradali sono stimati in diverse migliaia di franchi.