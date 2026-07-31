Le punture di vespa innescano una reazione allergica... e una serie di collisioni

Secondo la ricostruzione dei fatti fatta dalla polizia cantonale, un uomo di 60 anni, colpito da una reazione allergica, si stava dirigendo in auto verso un medico. Mentre percorreva la St. Gallerstrasse, ha urtato un’isola spartitraffico e, senza riuscire a frenare, è andato a schiantarsi contro la parte posteriore di un veicolo in fase di ripartenza, fermatosi poco prima per dare precedenza a un pedone sulle strisce.