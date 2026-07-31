Una misteriosa malattia colpisce le mucche da latte

Secondo l'USAV, sintomi aspecifici come febbre e diarrea potrebbero essere indicativi anche di malattie animali altamente contagiose. Per questo motivo sono in corso accertamenti su più fronti: gli esperti stanno analizzando possibili cause sia metaboliche sia infettive.

Alle indagini partecipano veterinari praticanti, Salute dei bovini Svizzera, università di medicina veterinaria, laboratori e autorità veterinarie. Finora, tuttavia, non è stato individuato alcun agente patogeno responsabile dei casi segnalati.