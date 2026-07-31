Una misteriosa malattia colpisce le mucche da latte
Febbre, diarrea e calo della produzione: la Confederazione monitora i casi, nessun rischio per i consumatori
BERNA - Una misteriosa malattia si sta diffondendo tra le mucche da latte in Svizzera, suscitando la preoccupazione delle autorità federali. Gli animali colpiti presentano febbre e diarrea, sintomi spesso accompagnati da un sensibile calo della produzione di latte.
L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha confermato la situazione su richiesta dell'agenzia Keystone-Ats, precisando che la causa non è ancora stata identificata. Le segnalazioni, già riportate da media specializzati come "Schweizer Bauer" e "Bauernzeitung", arrivano da diversi allevatori.
Secondo l'USAV, sintomi aspecifici come febbre e diarrea potrebbero essere indicativi anche di malattie animali altamente contagiose. Per questo motivo sono in corso accertamenti su più fronti: gli esperti stanno analizzando possibili cause sia metaboliche sia infettive.
Alle indagini partecipano veterinari praticanti, Salute dei bovini Svizzera, università di medicina veterinaria, laboratori e autorità veterinarie. Finora, tuttavia, non è stato individuato alcun agente patogeno responsabile dei casi segnalati.
L'Ufficio federale ha inoltre sottolineato che, allo stato attuale, non vi sono indicazioni di rischi per i consumatori legati al consumo di latte o carne. Un collegamento diretto con l'attuale ondata di caldo non è stato dimostrato, anche se le alte temperature possono rappresentare un fattore di stress per le mucche da latte ad alta produzione, rendendole più vulnerabili alle malattie.