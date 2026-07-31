Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni
Magnitudo 4.7 in serata. La zona più colpita è quella di Pozzuoli. Al momento si contano 10 feriti lievi.
NAPOLI - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata in serata ai Campi Flegrei. È la più forte avvertita negli ultimi quarant’anni in Campania.
Il sisma, registrato intorno alle 19.46, si inserisce nel fenomeno del bradisismo che da tempo interessa l’area vulcanica a ovest di Napoli.
Secondo i dati disponibili, si tratta dell’evento più intenso da quando il fenomeno è tornato a manifestarsi con forza nella zona. La nuova scossa supera infatti il precedente record recente. Fino ad oggi, le scosse più forti erano state quelle registrate nel 2025, il 30 giugno e il 13 marzo, entrambe di magnitudo 4.6. Erano considerate le più violente dagli anni Ottanta.
Con l’evento di questa sera, l’intensità è salita a 4.7, segnando un nuovo massimo nella storia recente dell’attività sismica nell’area dei Campi Flegrei.
Massi che cadono
La zona più colpita è quella di Pozzuoli, dove due edifici disabitati, situati in via Pergolesi e in via San Vitaliano, sono crollati.
Particolarmente impressionanti le immagini di uno dei video diventati virali in rete, quelle in cui viene mostrato il crollo di un intero costone nella zona dei Girolamini. Si vedono grossi massi cadere. Alcuni si sbriciolano al suolo, altri restano intatti. Finiscono sulle auto in sosta e le schiacciano.
La zona è completamente ricoperta da un polverone bianco. Diverse le persone in strada impaurite per quanto accaduto. È in questa zona che si sono registrati alcuni dei feriti, che al momento risultano dieci, tutti lievi.
Chiuso il porto di Pozzuoli
Intanto il porto di Pozzuoli è stato chiuso. Il sisma ha provocato profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine del porto commerciale, facendo emergere dubbi sulla sicurezza e sulla stabilità. Per questo è stato disposto lo stop a tutti i collegamenti marittimi in partenza e in arrivo dallo scalo flegreo. La chiusura comporterà la sospensione di oltre quaranta corse quotidiane, tra traghetti e mezzi veloci, programmate da e per Ischia e Procida. Il provvedimento è stato disposto dal comandante della Capitaneria di porto di Pozzuoli, tenente di vascello Agostino Galati
#CampiFlegrei: dalle prime immagini che circolano sembra che gran parte dei danni più importanti siano stati causati dal crollo dei costoni di roccia che bordano gran parte dei crateri della caldera. pic.twitter.com/s8PLrMo1LD— Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) July 31, 2026