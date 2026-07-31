Hamas frena, disarmo subordinato al ritiro di Israele

«Hamas, insieme alle fazioni palestinesi, ha affrontato il processo negoziale e le proposte dei mediatori per la piena attuazione della seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco in modo responsabile e positivo, attraverso un consenso nazionale tra le fazioni palestinesi, dimostrando uno spirito di collaborazione e responsabilità, guidato dal nostro impegno a proteggere il nostro popolo, a soddisfare i suoi bisogni umanitari e a salvaguardare i suoi diritti nazionali», aggiunge la nota.