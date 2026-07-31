Hamas frena, disarmo subordinato al ritiro di Israele
L'accordo richiede che le forze israeliane cessino ogni aggressione nella Striscia di Gaza
TEL AVIV - In una nota diramata oggi, Hamas specifica che l'accordo per includere la questione delle armi pesanti nel quadro dell'intesa sul disarmo è stato subordinato alla cessazione di ogni forma di aggressione da parte dell'occupazione, al ritiro dalla Striscia di Gaza e all'insediamento del Comitato per l'amministrazione di Gaza.
Oltre a ciò, Hamas si attende il dispiegamento di forze internazionali, lo scioglimento delle milizie formatesi durante l'occupazione, la ricostruzione e la garanzia del diritto all'autodeterminazione e alla creazione di uno Stato palestinese indipendente.
«Hamas, insieme alle fazioni palestinesi, ha affrontato il processo negoziale e le proposte dei mediatori per la piena attuazione della seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco in modo responsabile e positivo, attraverso un consenso nazionale tra le fazioni palestinesi, dimostrando uno spirito di collaborazione e responsabilità, guidato dal nostro impegno a proteggere il nostro popolo, a soddisfare i suoi bisogni umanitari e a salvaguardare i suoi diritti nazionali», aggiunge la nota.