Cadaveri lasciati a decomporre e ceneri scambiate: condannato a 20 anni

Secondo quanto emerso, molti corpi — tra cui anche quello di un bambino non ancora nato — avrebbero dovuto essere cremati già mesi prima. Le indagini hanno inoltre identificato altre 57 famiglie che avevano ricevuto ceneri sbagliate o non avevano ricevuto alcuna urna.

Il giudice ha affermato che l’uomo ha causato «sofferenza e dolore in una misura che supera ogni immaginazione» e ha agito per «avidità finanziaria». Per anni avrebbe abusato della fiducia dei clienti, riutilizzando bare già pagate o evitando costi di conservazione adeguata dei corpi.