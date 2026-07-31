Palazzo crollato, trovato senza vita uno dei dispersi
Le operazioni proseguono a Pistunina in provincia di Messina, altre cinque persone mancano all'appello
PISTUNINA - Proseguono senza sosta le operazioni dei Vigili del Fuoco a Pistunina, nel Messinese, dopo il crollo parziale di una struttura che ospita attività commerciali e abitazioni. L’intervento, in corso dalle ore 16, vede impegnate squadre specializzate tra cui USAR, unità cinofile, droni e operatori speleo-alpino-fluviali, con l’obiettivo di individuare le persone coinvolte nel cedimento.
Nel corso delle ricerche è stato recuperato tra le macerie il corpo privo di vita di un uomo. Ieri cinque persone rimaste ferite erano state soccorse e trasportate in ospedale. Restano ancora cinque i dispersi, mentre le operazioni di soccorso proseguono senza interruzioni.
Complessivamente sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati sul posto, supportati da conduttori di mezzi di movimento terra e personale specializzato. Le attività risultano particolarmente complesse anche a causa della presenza di focolai attivi, alimentati dai materiali coinvolti nel crollo, tra cui pannelli fotovoltaici e batterie.