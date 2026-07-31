Palazzo crollato, trovato senza vita uno dei dispersi

Nel corso delle ricerche è stato recuperato tra le macerie il corpo privo di vita di un uomo. Ieri cinque persone rimaste ferite erano state soccorse e trasportate in ospedale. Restano ancora cinque i dispersi, mentre le operazioni di soccorso proseguono senza interruzioni.

Complessivamente sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati sul posto, supportati da conduttori di mezzi di movimento terra e personale specializzato. Le attività risultano particolarmente complesse anche a causa della presenza di focolai attivi, alimentati dai materiali coinvolti nel crollo, tra cui pannelli fotovoltaici e batterie.

