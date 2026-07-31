25mila migranti già rientrati in Marocco

In precedenza, il premier Pedro Sanchez, da Ceuta, ha dichiarato che la priorità è «recuperare al più presto la normalità nell'enclave, mantenere il coordinamento con il Marocco e rafforzare i dispositivi di controllo alla frontiera».

Dal canto suo, in precedenza il presidente di Ceuta, Juan Jesus Vivas, ha affermato che le istituzioni «hanno l'obbligo di agire, al margine delle divisioni politiche, in maniera energica, decisa e immediata», aggiungendo che la situazione è «insostenibile».