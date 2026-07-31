Usa e Israele pronti a colpire infrastrutture energetiche iraniane
Secondo Cbs i raid potrebbero essere lanciati già nel fine settimana, ma Trump non ha ancora dato il via libera.
WASHINGTON - Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a colpire obiettivi energetici in Iran. Lo riporta l’emittente americana Cbs citando alcune fonti secondo le quali le operazioni sarebbero in fase di coordinamento tra i due Paesi.
Nel mirino ci sarebbero infrastrutture chiave come centrali elettriche e raffinerie. Israele sarebbe già stato informato e starebbe collaborando con Washington nella pianificazione degli attacchi.
Secondo le stesse fonti, il presidente americano Donald Trump non avrebbe ancora dato l’ordine definitivo per l’avvio delle operazioni. La decisione finale sarebbe quindi ancora in sospeso.
L’obiettivo sarebbe quello di concludere eventuali azioni prima dell’apertura dei mercati lunedì. Per questo motivo, eventuali raid potrebbero essere lanciati già nel fine settimana.