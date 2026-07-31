UNIONE EUROPEA
Ceuta, l'Italia sospende Schengen con la Spagna
Roma e Parigi valutano un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre
AFP
Fonte Ats Ans
Ceuta, l'Italia sospende Schengen con la Spagna
Roma e Parigi valutano un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre
ROMA - Il Ministero dell'Interno italiano ha disposto stasera la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna in seguito ai fatti di Ceuta.
Inoltre, a seguito di un confronto telefonico tra il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e l'omologo francese, Laurent Nuñez, è stata condivisa l'opportunità di un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra i due Paesi nell'ambito di accordi di collaborazione tra forze di polizia già precedentemente sottoscritti tra Francia e Italia.
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